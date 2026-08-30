Tina Šutej zlata z rekordom prvenstev, kolajna tudi za Prapotnika

Tina Šutej je po velikem razočaranju na evropskem prvenstvu v Birminghamu odgovorila na najboljši možni način. Na sredozemskih igrah v Tarantu je zmagala v skoku s palico, preskočila 4,60 metra in obenem postavila rekord iger. Anej Čurin Prapotnik pa je na 100 m pritekel do bronaste medalje. Šutejeva je osvojila drugo zlato slovensko medaljo na teh igrah.

Sedemintridesetletna slovenska rekorderka je za deset centimetrov izboljšala prejšnjo najboljšo znamko sredozemskih iger. Višino 4,50 m sta pred njo dosegli Grkinji Nikoleta Kiriakopulu leta 2009 v Pescari in Stella-Iro Ledaki štiri leta pozneje v Mersinu.

Šutejeva je v Tarantu tekmovanje odprla nekoliko negotovo. Na 4,20 m je bila uspešna šele v tretjem poskusu, nato pa je našla pravi ritem: 4,35, 4,45 in 4,55 m je preskočila v prvem poskusu. Za rekordnih 4,60 m je potrebovala vse tri skoke. To je bilo dovolj za prepričljivo zmago, saj sta Francozinja Bérénice Petit in Italijanka Sonia Malavisi končali pri 4,45 m.

Zlato ima posebno težo predvsem zaradi tega, kar se je zgodilo 11. avgusta v Birminghamu. Šutejeva je na evropsko prvenstvo prišla kot ena od slovenskih kandidatk za odličje, a se je njeno tekmovanje končalo že v kvalifikacijah. S 4,40 m je dosegla 13. izid in finale zgrešila za eno mesto. Na 4,50 m je bila trikrat neuspešna.

»Zelo zahtevna tekma je bila zaradi vetra, dobila sem sunke z boka, tudi s tremi metri na sekundo. Kar težko in tudi nevarno je bilo nato iskanje položaja za vbod palice v korito in nato skok. Ne vem, kdaj sem na ogrevanju opravila toliko zaletov, kot tokrat. Pa se mi je vseeno zalomilo na začetni višini, ko nisem vedela več, kaj narediti. A potem je steklo. Vsak skok je bil boljši in na 4,60 najboljši. Potem nisem več želela tvegati, saj imam že v soboto finale diamantne lige v Bruslju. Opravila sem tudi vse, kar sem tu želela,« je bila v izjavi za STA zadovoljna Šutejeva. Pozlatila je srebro s svojih prejšnjih SI leta 2018 v Taragoni.

Anej Čurin Prapotnik je pritekel do brona. FOTO: AZS

Prapotnik: Želel sem zlato

Anej Čurin Prapotnik je v finalu teka na 100 m z 10,43 osvojil bron. »Lepo se sliši, bronasto medaljo sem osvojil. A vem, da bi lahko zlato. S tekom nisem zadovoljen. Dobro je šlo na ogrevanju, potem pa se prve polovica finala sedajle sploh ne spomnim. Šele v drugih 50 m sem se zavedal, kje sem na progi in sem se tedaj malo preveč 'zakrčil'. Zagotovo pa je odločilo to, da bi moral biti bolj pri stvari že v prvem delu. A sem zadovoljen s sezono, katere vrhunec je bil slovenski rekord z 10,09 sekunde,« je za STA dejal Čurin Prapotnik.