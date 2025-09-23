Šutejeva: Mogoče bi bilo prav, če ...; napadi na Čeha neokusni

Tina Šutej je na 20. svetovnem prvenstvu v atletiki v Tokiu, ki se je končalo v nedeljo, osvojila tretje mesto v skoku s palico. Edino slovensko kolajno s prvenstva na Japonskem je na ogled predstavila še domači javnosti. Prišla je do sedmega odličja na velikih tekmah v karieri in tretjega letos.

»Mislim, da to moj največji uspeh doslej. Poleg olimpijskih iger je SP na prostem najbolj prestižna tekma v atletiki. Dolgo sem čakala na to medaljo, izplačalo se je čakati in priti na ta položaj po dveh četrtih mestih. V Tokio sem odšla s sedmim izidom sezone med udeleženkami, a sem iz sebe iztisnila maksimum in mi je ob podpori ekipe uspelo. Dosegla sem svoj najboljši izid sezone in premagala dovolj tekmic, da sem se povzpela na zmagovalni oder,« je novinarski konferenci v slovenski prestolnici povedala Šutejeva.

Pri 36 letih še ni rekla zadnje besede, vse članske kolajne je dosegla po dopolnjenem tridesetem letu. »Čestitam ti za uspeh kariere, da si bila vztrajna na poti in dokazala, da to na koncu obrodi sadove,« ji je pohvale izrekel generalni direktor Gen energije Dejan Paravan, ki ji je nato skupaj z direktorjem Atletske zveze Slovenije (AZS) Nejcem Jerašo izročil simbolni ček za 6000 evrov kot nagrado za odličje.

»Mogoče bi se bilo dobro posloviti od atletike, ko sem na vrhu. Te odločitve še ne mislim sprejeti, če bom dovolj zdrava, bom nadaljevala. Skakanje imam še vedno zelo rada,« je pojasnila Šutejeva. Njen trener Milan Kranjc je dejal, da jo bo podprl pri vseh njenih odločitvah: »Zavedam se, da vsaka sezona zahteva veliko energije, časa in truda. Sam sem tu zato, da ji pomagam, da bo čim boljša. Glede na to, kar je povedala, greva v nov cikel, v nove zmage.«

Jeraša je izpostavil, da je bila letošnja sezona že pred SP ena najuspešnejših sezon slovenske atletike. »To smo nadaljevali v Tokiu. Osvojili smo napovedano kolajno in štiri finalne uvrstitve. Tako smo nadaljevali tradicijo vračanja z odličji z velikih tekmovanj. Stopničke višje nam po spletu okoliščin ni uspelo stopiti. Konkurenca skoraj 200 držav sveta pomeni, da medalje niso samoumevne,« je ocenil Jeraša.



Kristjan Čeh se ni znašel na drsalnici. FOTO: Edgar Su/Reuters

Drugi najuspešnejši v slovenski ekipi je bil na osmem mestu Kristjan Čeh, ki se v dežju že po uradnem koncu prvenstva v krogu za izmet diska ni znašel, da bi ubranil srebro s prejšnjega SP v Budimpešti. Poročen je z estonsko metalko kladiva Anno Mario, ki je bila po prvenstvu deležna nekaj napadov na družbenih omrežjih in ji je Čeh stopil v bran.

»Širša javnost mora razumeti in podpirati športnika tudi tedaj, ko se ne izteče vse po pričakovanjih. Športnik in njegova ekipa so tisti, ki so vložili največ truda, energije v pripravo na tekmovanja in so posledično sami ob neuspehu najbolj razočarani. Zagotovo ni prav, da del javnosti v takih primerih namesto podpore daje izrazito negativne komentarje,« je o tem dejal Jeraša.