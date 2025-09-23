  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Šutejeva: Mogoče bi bilo prav, če ...; napadi na Čeha neokusni

    Bronasta Tina Šutej je pokazala kolajno še domači javnosti. Direktor AZS Nejc Jeraša stopil v bran nesrečnemu Kristjanu Čehu, ki v Tokiu ni ubranil srebra.
    Sanjski skok je prinesel kolajno. FOTO: Pawel Kopczynski/AFP
    Galerija
    Sanjski skok je prinesel kolajno. FOTO: Pawel Kopczynski/AFP
    P. Z., STA
    23. 9. 2025 | 18:32
    23. 9. 2025 | 19:14
    A+A-

    Tina Šutej je na 20. svetovnem prvenstvu v atletiki v Tokiu, ki se je končalo v nedeljo, osvojila tretje mesto v skoku s palico. Edino slovensko kolajno s prvenstva na Japonskem je na ogled predstavila še domači javnosti. Prišla je do sedmega odličja na velikih tekmah v karieri in tretjega letos.

    image_alt
    Rekla sem si, da moram preskočiti letvico. Da druge možnosti ni

    »Mislim, da to moj največji uspeh doslej. Poleg olimpijskih iger je SP na prostem najbolj prestižna tekma v atletiki. Dolgo sem čakala na to medaljo, izplačalo se je čakati in priti na ta položaj po dveh četrtih mestih. V Tokio sem odšla s sedmim izidom sezone med udeleženkami, a sem iz sebe iztisnila maksimum in mi je ob podpori ekipe uspelo. Dosegla sem svoj najboljši izid sezone in premagala dovolj tekmic, da sem se povzpela na zmagovalni oder,« je novinarski konferenci v slovenski prestolnici povedala Šutejeva.

    image_alt
    Bronasti skok pobožal trenerjevo dušo

    Pri 36 letih še ni rekla zadnje besede, vse članske kolajne je dosegla po dopolnjenem tridesetem letu. »Čestitam ti za uspeh kariere, da si bila vztrajna na poti in dokazala, da to na koncu obrodi sadove,« ji je pohvale izrekel generalni direktor Gen energije Dejan Paravan, ki ji je nato skupaj z direktorjem Atletske zveze Slovenije (AZS) Nejcem Jerašo izročil simbolni ček za 6000 evrov kot nagrado za odličje.

    image_alt
    Tina Šutej – učbeniški primer, zakaj podpreti tudi športnike, ki niso pri vrhu

    »Mogoče bi se bilo dobro posloviti od atletike, ko sem na vrhu. Te odločitve še ne mislim sprejeti, če bom dovolj zdrava, bom nadaljevala. Skakanje imam še vedno zelo rada,« je pojasnila Šutejeva. Njen trener Milan Kranjc je dejal, da jo bo podprl pri vseh njenih odločitvah: »Zavedam se, da vsaka sezona zahteva veliko energije, časa in truda. Sam sem tu zato, da ji pomagam, da bo čim boljša. Glede na to, kar je povedala, greva v nov cikel, v nove zmage.«

    Jeraša je izpostavil, da je bila letošnja sezona že pred SP ena najuspešnejših sezon slovenske atletike. »To smo nadaljevali v Tokiu. Osvojili smo napovedano kolajno in štiri finalne uvrstitve. Tako smo nadaljevali tradicijo vračanja z odličji z velikih tekmovanj. Stopničke višje nam po spletu okoliščin ni uspelo stopiti. Konkurenca skoraj 200 držav sveta pomeni, da medalje niso samoumevne,« je ocenil Jeraša.

    Kristjan Čeh se ni znašel na drsalnici. FOTO: Edgar Su/Reuters
    Kristjan Čeh se ni znašel na drsalnici. FOTO: Edgar Su/Reuters

    Drugi najuspešnejši v slovenski ekipi je bil na osmem mestu Kristjan Čeh, ki se v dežju že po uradnem koncu prvenstva v krogu za izmet diska ni znašel, da bi ubranil srebro s prejšnjega SP v Budimpešti. Poročen je z estonsko metalko kladiva Anno Mario, ki je bila po prvenstvu deležna nekaj napadov na družbenih omrežjih in ji je Čeh stopil v bran.

    »Širša javnost mora razumeti in podpirati športnika tudi tedaj, ko se ne izteče vse po pričakovanjih. Športnik in njegova ekipa so tisti, ki so vložili največ truda, energije v pripravo na tekmovanja in so posledično sami ob neuspehu najbolj razočarani. Zagotovo ni prav, da del javnosti v takih primerih namesto podpore daje izrazito negativne komentarje,« je o tem dejal Jeraša.

    atletikaTina ŠutejKristjan ČehSP v atletikisvetovno prvenstvo v atletikiAtletska zveza Slovenijeskok s palicoAZSmet diskaNejc JerašaDejan ParavanMilan Kranjc

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

