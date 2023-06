Tina Šutej zaostala le za olimpijsko in svetovno prvakinjo

Tina Šutej se je na diamantni ligi v Firencah v skoku s palico izkazala z drugim mestom, Maruša Mišmaš Zrimšek, druga slovenska atletinja na tem tekmovanju, pa je bila v teku na 3000 m zapreke šesta. S časom 9:10,07 minute je izboljšala svoj prejšnji državni rekord (9:13,61), ki ga je tekla 5. maja v Dohi.

V skoku s palico je zmagala olimpijska in svetovna prvakinja, Američanka Katie Moon. Tako kot Šutejeva je preskočila 4,71 m, vendar v manj poskusih. Na 3000 m zapreke je zmagala 18-letna svetovna mladinska podprvakinja Etiopijka Sembo Almayew, ki je tekla izid sezone na svetu (9:00,71).

»Še včeraj nisem bila prepričana, ali bom lahko nastopila, saj sem imela kar hude bolečine v hrbtu. Razširila se je na ramo, tako da sem veliko časa preživela pri fizioterapevtu. Na lestvici od 1 od 10 me je bolelo za deset, pa so mi pomagali, da se je stanje izboljšalo. Bolelo me je tudi danes, a na to med tekmo nisem mislila, želela sem si le dobrih skokov. Sedaj se bom z avtomobilom odpeljala domov in že jutri nastopila na ekipnem državnem prvenstvu. Po sedemurni vožnji bom tam potrebovala le en dober skok. Upam, da mi bo uspelo,« je povedala Šutej, ki jo naslednja diamantna tekma čaka že prihodnji petek v Parizu.

Začetno višino tekme Golden Gala je izpustila, 4,41 m pa je zmogla v prvem poskusu in skupaj s še tremi atletinjami prešla v vodstvo, medtem ko predstavnici ZDA tedaj še nista začeli tekmovati. Ko je bila letvica deset centimetrov višje, jo je Ljubljančanka, ki zadnja leta živi v Celju, prvič podrla in zdrsnila na šesto mesto. Tekmovalke pred njo so bile namreč uspešne že prvič.

Šutejeva je po drugem uspešnem skoku na 4,51 m nato v prvem poskusu premagala 4,61 m in znova prišla na prvo mesto skupaj z Avstralko Nino Kennedy, tretjo na lanskem svetovnem prvenstvu v Eugenu, in Moonovo. Letvica je bila nato na 4,71 m in Tina jo je preskočila v tretjem poskusu in zaostala le za olimpijsko in svetovno prvakinjo, ki je bila uspešna drugič.

Moonova in Šutejeva sta se potem pomerili za zmago na 4,77 m, medtem ko je Kennedyja končala po preskočeni višini na 4,61 m. Američanka je izpustila skoke, slovenska rekorderka pa je letvico pri 4,77 m podrla, kar bi bil nov državni rekord na prostem. Tega je Tina s 4,76 m izenačila na uvodnem diamantnem mitingu sezone v katarski metropoli, kjer je bila tudi druga za Moonovo.

Ameriška šampionka je bila tokrat na 4,82 m trikrat neuspešna. Četrti sta bili dve tekmovalki s 4,61 m, svetovna rekorderka in aktualna dvoranska svetovna prvakinja Sandi Morris iz ZDA ter Italijanka Roberta Bruni.

Marusa Mišmaš Zrimšek (levo) je zasedla šesto mesto. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Maruša Mišmaš Zrimšek tik za svetovno rekorderko

Na 3000 m zapreke je bila za Almayewo druga Kenijka Jackline Chepkoech, 19-letna mladinska svetovna prvakinja (9:04,07), tretja pa druga Etiopijka Zerfe Wondemagegn (9:04,61).

Maruša Mišmaš Zrimšek je začela zadržano, nato pa vztrajno pridobivala mesta v drugi skupini, medtem ko se je pet tekmovalk iz Afrike že precej oddaljilo. Ko je zazvonil zvonec za zadnji krog, je bila slovenska rekorderka že na šestem mestu.

Na ciljni črti se je borila celo za četrto mesto, a sta bili za las boljši nekdanja svetovna prvakinja Beatrice Chepkoech (9:10,02), Kenijka je tudi svetovna rekorderka, ter Francozinja Alice Finot (9:10,04), srebrna na dvoranskem EP leta 2021 na 3000 m. Te tri tekmovalke je ločilo le pet stotink.

»V cilju sem najprej pomislila, da me zelo bolijo noge, bila sem tudi malce nezadovoljna, ker me je Francozinja prehitela. Bila sem tudi blizu svetovne rekorderke, res malo nas je ločilo. A Kenijka sedaj ni v dobri formi in gledam nanjo kot na vse druge tekmice. Cilj pred tekmo je bil, da bi prvi kilometer tekla umirjeno in ohranila takšen ritem. S tem bi imela v zadnjem krogu še nekaj moči za finiš. A nekaj težav sem imela na vodnih ovirah, tako da imam še rezerve,« je povedala Mišmaš Zrimškova.

Omeniti kaže še, da je Kenijka Faith Kipyegon dosegla nov svetovni rekord na 1500 m in se s 3:49,11 kot prva v zgodovini spustila pod tri minute in 50 sekund. Prejšnji rekord je leta 2015 tekla Etiopijka Genzebe Dibaba (3:50,07).