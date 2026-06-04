Tina tik pod rimskimi stopničkami

Slovenska atletinja Tina Šutej je na mitingu diamantne lige v Rimu v skoku s palico v tretjem poskusu zmogla višino 470 cm in zasedla 4. mesto. Prva trojica je bila uspešna tudi na naslednji višini 480 cm.

Zmagala je 26-letna dvoranska svetovne prvakinja iz Glasgowa 2024 in Toruna 2026 Britanka Molly Caudery, ki si je spodrsljaj privoščila pri 460 cm. Kljub temu je prehitela olimpijsko prvakinjo Avstralko Nino Kennedy, ki je bila na 460 cm neuspešna dvakrat, do 470 cm pa je vodila trikratna evropska prvakinja Švicarka Angelica Moser, ki si je edino popravo privoščila prav na 470 cm in zdrsnila na tretje mesto.

Sedemintridesetletna Tina Šutej, lani bronasta na SP v Tokiu, je naredila odločen korak naprej, saj je najboljši izid sezone popravila za 25 cm. Žal je enkrat popravljala na 460 cm, nato pa na 470 cm dvakrat.

Med drugimi dosežki je izstopal Rumesh Tharanga Pathirage iz Šrilanke z dosežkom 92,62 m v metu kopja. V teku na 400 m z ovirami je z 52,58 slavila Čehinja Emma Zapletalova, v troskoku Italijan Andy Diaz Hernandez s 17,59 m, v teku na 800 m pa Francoz Gabriel Tual z 1:43,66.