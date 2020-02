FOTO:Tina Trstenjak vnovič dokazala svoje mojstrstvo

Hojak se je izkazal s petim mestom

Ljubljana – Celjska šampionkaje na turnirju za grand slam v Düsseldorfu (z nagradnim skladom 154.000 ameriških dolarjev) le še potrdila svoje mojstrstvo v judu. Po štirih zmagah in le enem porazu se je namreč ovenčala s srebrno kolajno v kategoriji do 63 kilogramov.Na pohodu do zaključnega dvoboja je judoistka najuspešnejšega slovenskega kluba Z'dežele Sankaku po vrsti ugnala Italijanko(z iponom), Kazahstanko(z iponom), Rusinjo(z vazarijem) in Francozinjo(z iponom). V velikem finalu se je Tina pomerila s staro znanko, japonsko zvezdnico, ki se je veselila zmage z iponom.Trstenjakova si je tako izbojevala drugo letošnjo kolajno po tretjem mestu pred dvema tednoma na tekmovanju za grand slam v Parizu, skupno pa je to že njeno 37. odličje v svetovnem pokalu.V Düsseldorfu se je danes izkazal tudi(do 73 kg), ki je po petih zmagah in dveh porazih pristal na petem mestu. Judoist Bežigrada je premagal Kazahstanca(z iponom), Mongolca(z iponom),(z iponom), begunca, ki se bori po zastavo svetovne zveze (IJF), Gruzinca(z iponom) in Francoza(z iponom).Skok na stopničke sta Hojaku preprečila Japonec(v četrtfinalu je bil boljši z iponom) in Azerbajdžanec Rustam Orujov, ki je dvoboj za tretje mesto v svojo korist odločil z akcijo za vazari.Martinov klubski kolega(do 66 kg) je že včeraj izpadel v uvodnem krogu, jutri se bodo pod slovensko zastavo borili še(do 78 kg),(nad 78 kg) in(nad 100 kg). Na turnirju v Düsseldorfu sicer moči meri kar 664 judoistov in judoistk iz 115 držav.