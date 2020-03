Tine Urnaut iz Italije: To je nova izkušnja, ki jo bomo preživeli

Ljubljana

Urnaut je igral tako na Kitajskem kot v Italiji. FOTO: Uroš Hočevar

Težko gledati posnetke iz bolnišnic

Slovenski kapetan verjame, da bo človeštvo premagalo tudi ta koronavirus. FOTO: Uroš Hočevar

Iz Kitajske nobenih obvestil

- Kapetan slovenske odbojkarske reprezentanceje na lastni koži doživel izbruh novega koronavirusa tako na Kitajskem kot v Italiji, kjer se nahaja v tem trenutku. Pravi, da so Kitajci s hitrimi in strogimi ukrepi zajezili širitev nevarnega virusa, medtem ko so v Italiji od začetka na vse skupaj gledali malce ležerno.Član kitajskega moštva Shanghai Golden Age je na lastni koži občutil, kako so se z boleznijo covid-19 spopadali na Kitajskem, kjer se je prvič pojavila, ter v Italiji, kjer je zdaj evropsko žarišče. »Na Kitajskem so zelo hitro zelo resno vzeli situacijo in praktično zaprli Šanghaj, Kitajsko ... vse skupaj. V roku enega tedna od prvih primerov je bilo vse zaprto. Nikamor nisi več smel, vsi smo bili doma,« je za STA razlagal 32-letni Korošec, ki se zdaj iz prve vrste spopada še s posledicami, ki jih je v veliki meri povzročila neodločnost italijanskih oblasti ob blažjih ukrepih.»Mogoče so malce bolj ležerno vzeli vse skupaj. Niso sprejeli veliko ukrepov. V zadnjih tednih pa so omejili promet, omejili gibanje na prostem ter zaprli vse mogoče. Pred tem so se bolj zrelo odzvali Kitajci. V Italiji ljudje niti niso spoštovali priporočil in bili malce neodločni. Zdaj pa je položaj skrajno resen,« dodaja Urnaut, ki ni imun na dogajanje v Italiji, v kateri je preigral večino svoje kariere na tujem.»Seveda je težko spremljati vse te posnetke iz bolnišnic, ki so prepolne. Vsa čast tistim, ki delajo v takšnih razmerah ves čas, da poskrbijo za bolnike. Po drugi strani je na nas, da se virus čim manj razširi. Moramo ostajati doma, na to sem že opozoril Slovence v želji, da se takoj resno vzame položaj, da ne bi prišlo tako daleč kot v Italiji,« je odločno poudaril odbojkar iz Kotelj, ki je dodal, da mu je precej lažje, ker ve, da je njegova družina zdrava in na varnem doma.Medtem on v Italiji ostaja sam, četudi je njegova izbranka prav tako v naši zahodni soseščini. Zaradi prepovedi potovanj pa komunikacija tako z izbranko kot z družino poteka le prek telefona. Sam pa si krajša čas, kot si ga pač lahko. »S prijatelji, družino opravljam videoklice, igram igrice, gledam serije, preberem kakšno knjigo. Nekaj je tudi razteznih vaj in raznih domačih treningov,« je dejal Urnaut, ki ga moti, da ne ve, kdaj se bodo lahko tekmovanja nadaljevala.Med drugim so prestavili tudi enega vrhuncev letošnje sezone za slovensko odbojkarsko reprezentanco; premierni nastop v ligi narodov. A zdi se, da tekmovanje malce v šali malce zares za Slovence ni usojeno, potem ko so pred leti birokratske zdrahe Mednarodne odbojkarske zveze preprečevale nastop v novoustanovljeni ligi narodov, zdaj pa je tekmovanje prestavil še novi koronavirus.»Če se malce pošalimo, bi res lahko tako rekli. Upam, da nam bo igranje v tej ligi narodov vendarle usojeno. Če ne letos, pa drugo leto. To leto je s koronavirusom in širitvijo tega po celotnem svetu tako čudno, saj ne vemo, ali bo sploh kaj odigrano. Nenazadnje tudi olimpijske igre ostajajo pod vprašajem. Vseeno sem prepričan, da bomo prej ali slej znova igrali,« je prepričan Urnaut, ki informacij o tem, kako bo šlo v odbojki naprej, nima.»Ničesar nam še niso javili s Kitajske. Čakajo na prvi teden aprila, ko se bodo odločili, kako naprej. Enostavno se ne ve, kdaj bodo naslednje tekme. V bistvu se nič ne ve, zato je še toliko težje biti zaprt doma v stanovanju, saj si vajen, da se sproščaš tudi s treningi, s soigralci. Neprijetna situacija, a je hkrati najboljše za vse, da smo doma in tako skrbimo, da se virus ne širi,« še enkrat odločno pristavi Urnaut.Poudarja, da česa takega doslej v svoji karieri še ni doživel. »V zgodovini športa ne vem, kdaj se je vse tako ustavilo. To je nekaj novega. To bo nova izkušnja, ki jo bomo preživeli. Ne moremo nič. Poslušati moramo strokovnjake in kar je najpomembnejše v Sloveniji, to moramo vzeti zelo resno, saj se virus zelo, zelo hitro širi. Potem nam bo zagotovo lažje,« zaključi slovenski odbojkarski zvezdnik.