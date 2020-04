Tine Urnaut: Zbogom, slovenska reprezentanca

Ljubljana

- Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) je prek družbenih omrežij sporočila, da se od reprezentančnega dresa poslavlja kapetan srebrnih z lanskega evropskega prvenstva. Eden od najboljših slovenskih odbojkarjev v zgodovini je za Slovenijo zbral kar 185 nastopov in je bil tudi med najboljšimi igralci na EP leta 2015 v Bolgariji, kjer je bila Slovenija prav tako druga.»Vsako slovo je težko, še posebej po vseh teh letih, ki sem jih posvetil reprezentanci, in po vseh teh prelepih trenutkih, ki smo jih s fanti doživeli. A prišel je čas, da se poslovim. Za mano prihajajo mlajši in prepričan sem, da ima slovenska odbojka lepo prihodnost,« je čivknil na uradnem twitter profilu OZS 31-letni Korošec, ki je za člansko reprezentančno selekcijo prvič zaigral že pri šestnajstih letih.Treba je priznati: četudi so težki časi, ki niso naklonjeni šalam, jeuspelo lansirati v javnostzgodbico.