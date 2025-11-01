Tirolci v polnem Tivoliju končali niz 11 sekund pred koncem

Hokejisti Olimpije so niz zmag v ligi ICE končali pri številki pet, potem ko so v Hali Tivoli po dodatnih petih minutah slavili igralci Innsbrucka. Ti so v drugi tretjini zadeli štirikrat, a so se domači rešili v podaljšek in bili v njem bližje uspehu, na koncu pa ostali praznih rok 11 sekund pred kazenskimi streli.

Domači hokejisti so hitro prevzeli pobudo in goste stisnili na svojo tretjino. Do zadetkov pa so kljub temu prišli po dveh uspešnih igrah s hokejistom več na ledu. Ob drugi številčni prednosti je Olimpija povedla, potem ko je Nicolai Meyer je poslal plošček pred vrata z modre linije, Marly Quince pa je odbitek pospravil v mrežo.

Po eni od redkih nevarnih akcij Innsbrucka je Olimpija prišla še do tretje prednosti s hokejistom več. Tudi tokrat jo je dobro izkoristila, potem ko je na 2:0 iz neposredne bližine znova povišal Quince. Znova sta bila podajalca Meyer in Bine Mašič.

V drugi tretjini so bili gosti precej bolj nevarni in učinkoviti. V 26. minuti so znižali po odvzetem ploščku na levi strani in natančnem strelu Maxa Coatte, vsega 64 sekund kasneje pa so izenačili, potem ko je plošček pred vrati neubranljivo preusmeril Mathew Wilkins.

Ljubljančani so se v novih težavah znašli po izključitvi Žige Mehleta. Avstrijci so hitro unovčili številčno prednost in po drugem golu Coatte prišli do popolnega preobrata. Težave domačih so se še poglobile 48 sekund kasneje, ko je po močnem strelu Devina Stefflerja domači vratar Lukaš Horak klonil še četrtič v tretjini.

Olimpija se je ob koncu tretjine otresla nervoze in znova pritisnila na vrata Matthewa Vernona. Ta je bil tretjič premagan v 38. minuti, ko je njegovo pokritost izkoristil T. J. Brennan. Za kratko navdušenje dobrih 3000 gledalcev v Hali Tivoli je nato z zadetkom 27 sekund pred koncem druge tretjine poskrbel Meyer. Toda sodniki so zadetek zaradi domnevnega oviranja vratarja razveljavili.

Tudi zadnja tretjina se za domače ni začela najbolje, potem ko je po protinapadu z nekaj sreče zadel Sebastian Benker. Avstrijci so sprva dobro branili prednost, nato pa vendarle niso »preživeli« igre 5 na 3, ko je bil pred vrati šest minut pred iztekom rednega dela natančen Zach Boychuk.

Novo navdušenje je občinstvo v Tivoliju doživelo slabi dve minuti kasneje, ko je T. J. Brennan premagal Vernona za novo izenačenje. V zadnji minuti je imela Olimpija priložnost z novim »powerplayem«, a ga ni izkoristila. Zmaji so bili v dodatku bližje zmagi, a plošček nikakor ni našel poti v mrežo, kazen pa je sledila 11 sekund pred koncem podaljška, ko je zadel Benjamin Corbeil.

Olimpija bo po reprezentančnem premoru naslednjo tekmo v regionalni ligi odigrala 12. novembra v gosteh pri Pustertalu, ki bi lahko po nedeljski domači tekmi proti Fehervarju znova prehitel Ljubljančane na vrhu lestvice.