Tisoče ljudi pozdravilo ogenj

Tokio - Olimpijski ogenj, ki je 20. marca iz Grčije prispel na Japonsko, je na njegovi poti pozdravilo na tisoče ljudi kljub pandemiji novega koronavirusa. Po navedbah lokalnih medijev se je več kot 50.000 ljudi zbralo v soboto na postaji Sendai v Miyagiju, v regiji, ki so jo leta 2011 prizadeli potres, cunami in jedrska katastrofa.



Nekateri so stali skupaj v 500-metrski koloni več ur. "Čakala sem tri ure, toda pogled na olimpijski ogenj je bil zelo ohrabrujoč," je za javno televizijo NHK dejala sedemdesetletna ženska. Lokalne oblasti so sicer pred tem napovedale, da bi lahko odpovedale dogodek, če bi stvari ušle nadzoru.



Olimpijska plamenica je 20. marca začela 121-dnevno potovanje po Japonskem, zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom pa bo to potekalo močno okrnjeno. Organizatorji so sporočili, da bodo poglavitno skrb namenili zdravju nosilcev plamenice, hkrati pa so pozvali gledalce ob poti, da se ne zbirajo v večjih skupinah.



Olimpijske igre bi se morale začeti 24. julija, vendar je njihova izvedba zaradi epidemije koronavirusa iz dneva v dan bolj vprašljiva v predvidenem terminu. V zadnjem obdobju se namreč kljub zatrjevanju japonskih oblasti in organizatorjev ter Mednarodnega olimpijskega komiteja, da bodo skušali igre izvesti, iz različnih držav, tudi iz Slovenije, vrstijo pozivi k prestavitvi.