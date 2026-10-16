Olimpija pred Kopitarjevimi očmi snela skalp Bolzanu

Hokejisti ljubljanske Olimpije so v domačem Tivoliju s 5:4 premagali visokoleteči Bolazno, doslej vodilni klub v ligi ICE. Pred številnimi navijači, med katerimi je bil na petkov večer, ko smo praznovali tudi dan slovenskega hokeja, tudi Anže Kopitar, so večkrat povedli z dvema zadetkoma prednosti, a so se Italijani vselej vrnili.

To je bila že četrta zaporedna zmaga Ljubljančanov, ki so se v ligi povzpeli na četrto mesto, izenačeni pa so s celovškim klubom KAC. Vodilni je Black Wings iz Lienza, Bolzano pa je sedaj zdrsnil na drugo mesto.

V prvi tretjini je Ljubljančane po 52 sekundah igre v vodstvo popeljal Britanec Nathanael Halbert, a so gostje v 17. minuti izenačili. Druga tretjina je bila za Olimpijo izjemna, ob izteku osme minute je sprva zadel Joshua Lawrence, slabi dve minuti pozneje pa je bil natančen še Žiga Pance.

Bolzano se je nekaj minut po naletu Olimpije sicer vrnil na zadetek zaostanka, a tretja tretjina je ponudila še štiri zadetke. Po številnih zapravljenih priložnostih na drugih tekmah je bil tokrat natančen Miha Beričič, nato pa je elegantno zadel še Marcel Mahkovec. Končnih 5:4 je v 15. minuti z zadetkom za Bolzano postavil Daniel Mantenuto.

Olimpijo v nedeljo ob 17.30 čaka gostovanje pri Innsbrucku, v sredo pa se bodo srečali še s Salzburgom.