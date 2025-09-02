To je cena, ki jo plačujem za to, da sem profesionalni športnik

V nadaljevanju preberite:

V Tacnu so kljub petkovim nalivom uspešno spravili pod streho tridnevno tekmovanje za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah, slovenski krotilci brzic pa so se prizadevnim prirediteljem oddolžili s štirimi (srebrnimi) kolajnami. Od teh je kar tri prispevala družina Hočevar: z dvema je navdušila 23-letna Eva Alina (v kajaku in posamični tekmi kajakaškega krosa), eno pa si je s kajakom priveslal njen pet let mlajši brat Žiga Lin.

Izjemno nadarjeni Ljubljančan je tako znova dokazal, da se lahko kljub mladosti (23. junija je praznoval šele 18. rojstni dan) že enakovredno kosa z največjimi mojstri tega zahtevnega športa. Ker tako kot sestra Eva Alina tekmuje v vseh treh olimpijskih disciplinah (v kajaku, kanuju in krosu), imajo njuni dosežki še toliko večjo težo ...