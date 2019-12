Lahko slovenski odbojkarji pripravijo novo presenečenje? FOTO: Uroš Hočevar

Časa za izume ni

Tine Urnaut je slovenski kapetan. FOTO: Uroš Hočevar

»Nas imajo še naprej za outsiderje«

Slovenska odbojkarska reprezentanca se je v petek zbrala na pripravah za olimpijske kvalifikacije, ki bodo od 5. do 10. januarja v Berlinu. Izbranci selektorja Alberta Giulianija so na zbor prišli dobro razpoloženi, že današnji prvi trening je dokazal, da so kljub sproščenemu vzdušju povsem osredotočeni na delo, ki ga od njih zahteva selektor.»Vemo, kje so naše glave in kaj želimo. To je zadnja priložnost naše generacije, da si izpolnimo zadnjo neizpolnjeno željo, to je nastop na olimpijskih igrah. Zavedamo se, da nas čaka težko delo. Na kvalifikacijah bo nastopilo osem enakovrednih reprezentanc, to bo nekakšno mini prvenstvo, prav vsaka reprezentanca pa bo imela le en cilj, uvrstitev v Tokio. Smo zdravi in dobro telesno pripravljeni, naša naloga na teh kratkih pripravah bo, da si povrnemo občutke, ki smo jih imeli na prvenstvu, nato pa iti tekmo za tekmo,« je na druženju z novinarji v Stožicah dejal»Atmosfera je zelo pozitivna. Veseli smo, da smo spet skupaj, čeprav ni minilo veliko časa od našega zadnjega snidenja. Ta čas je kar malce nenavaden, da smo se zbrali, doslej smo bili približno ob takem času skupaj le enkrat, pred leti, ko smo se pripravljali na kvalifikacije v Nišu,« je z novim delovnim druženjem zadovoljen kapetan Tine Urnaut, ki o samih kvalifikacijah še ne razmišlja: "Najprej se moramo pripraviti, o tekmecih ne razmišljamo, to bomo počeli, ko bo čas za to. Vsekakor pa lahko rečem, da je kakršnakoli napoved nehvaležna. Pomeril se bomo s kakovostnimi tekmeci, težko bo, a mi verjamemo vase.«Reprezentanti po evropskem prvenstvu, na katerem so še drugič osvojili srebrno kolajno, niso imeli praktično nobenega počitka. Takoj so odšli v svoje klube, kjer so kot prvo začeli s telesno pripravo. Vsi zatrjujejo, da so se spočili in dobro pripravili, brez tega uspeh ne bi bil možen.»Mislim, da so te kvalifikacije podaljšek naše zgodbe z evropskega prvenstva. Kaj dosti se v tem času ni moglo spremeniti. Zdaj moramo na treningu priti skupaj, se spet uigrati, mislim, da nam bo do začetka kvalifikacij prav lepo. Mislim, da forma niti ne bo tista, ki bo imela v Berlinu glavno vlogo. Bolj bo pomembna bo glava, kako bomo z njo pri stvari. Časa za kakšne izume nimamo, tako pa je pri vseh reprezentancah. Za nas menim, da imamo dobro fizično in psihološko osnovo za te kvalifikacije,« razmišlja blokerSlovenci bodo v Berlinu igrali v skupini A, kjer bo še domačin Nemčija, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor, Češka in prvi tekmec Belgija. Prvi dve ekipi bosta odšli v polfinale, kjer jo bosta čakali najboljši ekipi skupine B, v kateri so evropski prvaki Srbi, za Slovenijo vedno neugodna Francija, Nizozemska in Bolgarija. Na olimpijske igre se bo uvrstil le zmagovalec finala.»Nas imajo še naprej za outsiderje, to se po evropskem prvenstvu ni prav nič spremenilo. Spet so nas imeli za nekakšno presenečenje, kar pa mi že dolgo nismo več. Vedno se bomo morali dokazovati, a nič hudega, sam to sprejemam brez nezadovoljstva. Na papirju imamo lažjo skupino, kot je druga, a to ni pomembno. Mislim, da imamo kakovost, da se uvrstimo v polfinale in finale,« meni Kozamernik.»V zelo kratkem času bo treba odigrati pet tekem, premagati tri vrhunske reprezentance, saj vemo, da tokrat drugo mesto ne prinaša ničesar. Verjamemo, da smo to sposobni. Če bomo pravi, če bomo ponovili igre z evropskega prvenstva, smo lahko pozitivno nastrojen,« je kot vsi drugi optimist