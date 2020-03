Tokio 2020 tudi uradno preložili za eno leto

Ugibanja ni več: sodeč po novici japonske tiskovne agencije Kyodo ter TV-hiše NHK jeministrski predsednik Japonske, privolil na preložitev olimpijskih iger za eno leto. O tem se je prej temeljito pogovoril s, predsednikom Mednarodnega olimpijskega komiteja. Novico so potrdili tudi na uradnem profilu iger na tviterju.Kanadčani in Avstralci so že pred tem napovedali bojkot iger, iz Olimpijskega komiteja ZDA pa so poslali uradni predlog o preložitvi. Bržkone gre pri potrebnih potrditvah preložitve Tokia 2020 za formalnosti, saj so se današnjega pogovora z Bachom udeležili tudi predsednik organizacijskega odbora iger, guvernerka Tokiain ministrica za olimpijske igre. Izvršni odbor organizacijskega odbora se bo na seji sestalin spremembo takrat verjetno tudi uradno potrdil.Več sledi ...