Tokio: Nimamo načrta B

Tokio - V dneh, ko si po tekočem traku sledijo prestavitve različnih tekmovanj in velikih dogodkov, se je tudi pojavil dvom o preloženem terminu olimpijskih iger v Tokiu. Potem ko so glede na ukrepe ob širitvi koronavirusa japonski prireditelji predlagali Thomasu Bachu, predsedniku Mednarodnega olimpijskega komiteja, novi termin in se skupaj odločili za enako obdobje v letu pozneje, od.23. julija do 8. avgusta 2021, so se v zadnjih dneh razširili namigi, češ da tudi to še ni povsem zanesljivo.



Toda prireditelji so to misel odločno zavrnili. "Zdaj smo vsi strnili moči pri novem projektu, torej za igre v enakem terminu 2021, in nimamo nikakršnega načrta B," je bil na telefonski konferenci z novinarji v Tokiu jasen Masa Takaja, predstavnik za stike z javnostjo organizacijskega odbora olimpijskih iger. Na Japonskem so sicer objavili podatek o nekaj več kot 7700 okuženih s koronavirusom (država ima 126,5 milijona prebivalcev), verjamejo pa, da bo ob uspešnem boju s to nevšečnostjo zadnjega meseca še dovolj časa za ustrezno pripravo na veliki športni dogodek.