Tokio s podkupninami do olimpijskih iger?

- Na pomolu je velika afera, v katero je vpleten organizacijski odbor olimpijskih iger v Tokiu, potem ko je vplivni japonski poslovnežpriznal, da je prejel več milijonov evrov za pomoč tokijski kandidaturi.Takahaši, nekdanji direktor oglaševalske agencije Dentsu, je po ugotovitvah agencije Reuters od odbora, ki se je zavzemal za pridobitev OI 2020, prejel okrog sedem milijonov evrov, s katerimi je plačeval podporo ključnih ljudi v Mednarodnem olimpijskem komiteju. Eden izmed njih je, ki ga francosko tožilstvo že od prej bremeni jemanja podkupnin.Takahaši je povedal, da je Diacku dajal darila, med drugim kamero in uro. Bil je največji samostojni prejemnik denarja iz tokijske kandidature, ki so jo v glavni meri financirala japonska podjetja. Za svoje zasluge je bil kasneje nagrajen s članstvom v organizacijskem odboru Tokia 2020.Priznal je, da je prejel denar, ni pa natančno pojasnil, za kaj vse ga je porabil. Ob tem je zanikal, da je storil kar koli nezakonitega. Dejal je, da je bilo povsem normalno dajanje majhnih darilc za ohranitev dobrih odnosov z ljudmi, kakršen je Diack. »Ko koga obiščeš, je povsem običajno, da ne prideš praznih rok,« je izjavil Takahaši.Bančni izpiski so pokazali, da je organizacijski odbor Seiku plačal 40.000 evrov za nakup ur. »Dobre ure« so potem delili na raznih zabavah, je povedal vir iz odbora.»Dan pred glasovanjem o dodelitvi OI je leta 2013 Diack na srečanju afriških članov Moka povedal, da bo podprl Tokio na podlagi kakovosti kandidature, ni jim pa vsiljeval svojega mnenja ali jim narekoval, kako naj glasujejo,« je pojasnil odvetnik senegalskega funkcionarja.Izkazalo se je tudi, da je tokijska kandidatura plačala 1,2 milijona evrov majhni neprofitni organizaciji, ki jo vodi nekdanji japonski premier, zdaj predsednik organizacijskega odbora Tokio 2020.O spornih nakazilih je najprej poročala japonska revija Facta.Olimpijske igre v Tokiu so bile zaradi epidemije koronavirusa preložene za leto dni in se bodo začele 23. julija 2021.