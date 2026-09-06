Toliko denarja kot v New Yorku nikoli in nikjer prej

Živahno je v teh dneh na sklepnem turnirju v sezoni za teniški grand slam. Po spektaklih sredi zime v Melbournu, pomladi v Parizu ter ob začetku poletja v Londonu vstop v september prinaša tradicionalno zgodbo svetovne teniške karavane v New Yorku. In sleherna od omenjenih postaj ponuja kakšno svojo posebnost: rdeča nit na odprtem prvenstvu ZDA pripada najvišjemu nagradnemu skladu med vsemi v seriji za grand slam. In ta je letos že krepko višji, skupno za 20 odstotkov, kot pred enim letom. Zgodba o izjemnih investicijah ter posledično zaslužkih je v teniškem svetu že dolgo znana, štirim največjim turnirjem sploh pripada poseben status. Na dlani pa je tudi, da so prav tisti vodilni asi teniškega športa – Novak Đoković, Jannik Sinner, Arina Sabalenka, Iga Šwiatek in drugi – spregovorili o ...