Tom Brady nič več za Patriots

Trener Bill Belichick in podajalec Tom Brady sta ustvarila dinastijo Patriots. FOTO: USA Today Sports

Kam naprej pri 42 letih?

Tom Brady in Gisele Bündchen sta se poročila leta 2009 in imata dva otroka. FOTO: Reuters

- Zvezdnik ameriškega nogometa in lige NFLse je uradno poslovil od New England Patriots, za katere je igral 20 let. V pismu navijačem se je zahvalil za podporo ob vseh uspehih moštva, ki jih je pod vodstvom 42-letnega podajalca doseglo v tem tisočletju.Že pred časom je bilo jasno, da bo Brady po neuspešnih pogajanjih z dosedanjim moštvom prvič v svoji dolgoletni karieri preizkusil trg prostih igralcev, danes pa se je v pismu navijačem tudi uradno poslovil od moštva, za katerega je debitiral davnega novembra 2000, potem ko je bil istega leta kot 199. izbran na naboru za ligo NFL.»To sta bili dve najsrečnejši desetletji mojega življenja, ki si ju nikakor nisem mogel predstavljati. Podpora je bila v vsem tem času neverjetna in želel bi, da vsak igralec kdaj kaj takšnega izkusi na lastni koži,« je med drugim v izjavi za javnost sporočil šestkratni prvak lige NFL.Brady, mož brazilske manekenke, bo imel številne snubce na trgu prostih igralcev, ki se uradno odpre v sredo zvečer. Iz igre za podpis pogodbe z Bradyjem pa so se izločili pri Tennessee Titans, ki so v prvem krogu končnice premagali prav New England Patriots, saj so podpisali dolgoročno pogodbo z dosedanjim podajalcem, vredno 118 milijonov dolarjev.Nova sezona lige NFL se bo sicer začela 10. septembra.