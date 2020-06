Tonček Štern po enem letu v Italiji

Padova - Slovenski odbojkarski reprezentant Tonček Štern bo v prihodnji sezoni oblekel dres Kioene iz Padove, ki igra v italijanskem državnem prvenstvu. Štiriindvajsetletni Štern je v minuli sezoni igral za Chemik iz Bydgoszcza na Poljskem, kasneje po finančnem sporu s klubom še za turški Halkbank, s katerim je igral tudi v ligi prvakov.



Zdaj se po enem letu vrača v Italijo, kjer je že branil barve Latine v sezoni 2018/19 ter Verone v sezonah 2016/17 in 2017/18. V treh sezonah v italijanskem prvenstvu je Štern dosegel 1010 točk na 94 tekmah. »Od svoje prve sezone v Italiji podrobno spremljam tamkajšnja moštva, Padova pa je vedno imela veliko potenciala in bila blizu najboljšim. Ekipe še ne poznam, a slišal sem ogromno lepih stvari, zato sem zadovoljen s svojo odločitvijo. Upam, da bom upravičil zaupanje kluba,« je ob podpisu pogodbe za spletno stran kluba dejal 24-letni korektor.



Kot član reprezentance je mlajši od bratov Štern dvakrat osvojil srebrno kolajno, in sicer leta 2015 na EP v Bolgariji in Italiji ter leta 2019 na domačem EP, katerega sklepni del je bil v Parizu.