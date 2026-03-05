  • Delo mediji d.o.o.
PREMIUM   D+   |   Drugo

Tonček, Tine in soigralci čakajo prvega zvezdnika svetovne odbojke

ACH Volley danes (20) v Tivoliju gosti Fenerbahče na prvi četrtfinalni tekmi odbojkarskega pokala CEV. Pri Turkih tudi Earvin N'Gapeth.
Od kakovosti servisa Ljubljančanov bo odvisen uspeh na današnjem dvoboju s Fenerbahčejem. Foto ACH Volley
Galerija
Od kakovosti servisa Ljubljančanov bo odvisen uspeh na današnjem dvoboju s Fenerbahčejem. Foto ACH Volley
Nejc Grilc
5. 3. 2026 | 05:30
4:01
A+A-

Velikopotezno zasnovani projekt moštva ACH Volley za sezono 2025/26 je obrodil sadove, v Ljubljani so se najprej v kvalifikacijah in kasneje v skupinskem delu lige prvakov zvrstili številni zvezdniki, izločilni boji pokala CEV bodo pika na i ekipe, ki sloni na izkušenem slovenskem jedru in hkrati stavi na mladost. Podobno je v vrstah Fenerbahčeja, Bartelemy Chinenyeze, Earvin N'Gapeth in Fabian Drzyzga imajo v svojih vitrinah po dva naslova olimpijskih in svetovnih prvakov, Adis Lagumdžija pa enega najmočnejših udarcev na svetu. »V Tivoliju jim bomo prekrižali načrte,« v uspeh verjame ljubljanski trener Igor Kolaković.

»Njihova ekipa je polna dobrih tujcev z bogatimi pogodbami, vrnil se je Adis Lagumdžija, imajo dva olimpijska prvaka v svojih vrstah. V turškem prvenstvu so od vseh moštev vložili največ, a zaostajajo za pričakovanji, zato je pokal CEV njihova priložnost, da popravijo spodrsljaje. Naša prednost bo vsekakor, da smo bolj povezani in uigrani od Turkov, ki doma ne morejo igrati z vsemi tujci, potem pa bo kakovost naše odbojke pokazala, kaj nam to lahko prinese,« je tekmeca ocenil Tine Urnaut.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Milano-Cortina 2026

Slovenija mora obdržati sloves v zimskem športu

Pred zadnjim koncem tedna na OI smo se v Cortini d'Ampezzo pogovarjali z Blažem Perkom, vodjo slovenske reprezentance.
Siniša Uroševič 19. 2. 2026 | 15:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Ni nedotakljiv

Po debaklu, ki ga primerjajo s porazom pri Kobaridu, odstopil direktor športne redakcije Rai

Paolo Petrecca je po valu kritik, ki so sledile njegovim hudim spodrsljajem med komentiranjem odprtja OI, odstopil od vodenja RaiSport.
19. 2. 2026 | 13:24
Preberite več
Šport  |  Drugo
Liga prvakov

ACH Volley izpolnil nalogo, v Tivoliju bo še gostovala vrhunska odbojka

Odbojkarji ACH Volleyja so v Franciji izgubili z 2:3 proti Toursu in z osvojeno točko osvojili tretje mesto v skupini. Nadaljujejo v pokalu CEV.
18. 2. 2026 | 22:30
Preberite več
Šport  |  Drugo
Odbojka

ACH Volley namučil Trentino, a ostal brez točk

Slovenski prvaki so na svoji peti tekmi v najbolj imenitnem celinskem tekmovanju doživeli četrti poraz.
12. 2. 2026 | 22:18
Preberite več
Premium
Nedelo
Žiga in Dejan Šeško

Zmaga v Melbournu za starša še večja odgovornost, da Žiga ostane realen

Z očetom zmagovalca mladinskega odprtega prvenstva Avstralije v tenisu o športni zgodbi družine Šeško iz Hrastnika, ki je na odločilni prelomnici.
Grega Kališnik 6. 2. 2026 | 10:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Washington trdi, da so preprečili poskus atentata Irana na Trumpa

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
4. 3. 2026 | 06:08
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vračanje s kriznih žarišč

Pristali še dve letali: solze sreče med potniki, a tudi nekaj slabe volje

Evakuacijo slovenskih državljanov spremlja tudi Slovenska varnostno-obveščevalna agencija, ki pri presojanju varnosti sodeluje s partnerskimi agencijami.
Simona Bandur 4. 3. 2026 | 09:43
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Spolni napad

Desetletna deklica se je komaj izvila iz neznančevega prijema

Državljan Severne Makedonije se je sredi dneva na ulici spravil nad desetletno deklico.
Moni Černe 4. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
odbojkaACH VolleyTivoliliga prvakovSlovenijaTine UrnautOdbojkarska liga prvakovdvorana Tivolipokal CEVEarvin Ngapeth

Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Višja sila

Kaj krijejo zavarovalnice v času vojne?

Ali se je mogoče zavarovati za vojno in kateri so najpogostejši razlogi za odpoved potovanj?
Saša Bojc 5. 3. 2026 | 07:00
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

Recept dneva: Gomoljna zelena, kot je še niste jedli

Včasih je res manj več: gomoljna zelena, kisla smetana, kanček gorčice in dober kis – in nastane presenetljivo aromatična solata.
Midva Kuhava 5. 3. 2026 | 06:55
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo dogajanje

V živo:      V živo: Iran z novim valom raket in dronov nad cilje v Izraelu in regiji

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
5. 3. 2026 | 06:31
Preberite več
Premium
Kultura  |  Knjiga
Vredno branja

Revija Galeb, branik slovenskega jezika in ustvarjalnosti

Večina staršev in učiteljev ne ve, da obstaja krasna slovenska revija za otroke, ki izhaja v Trstu, pravita urednika Maša Ogrizek in Ivan Mitrevski.
Pia Prezelj 5. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Kultura  |  Knjiga
Nacionalni dan branja

Z upadom branja gresta v franže tudi demokracija in inovativnost

Slovenščina se bo zaradi tehnoloških in kulturnih sprememb ter pritiska angleščine v naslednjih letih najbrž radikalno spremenila, poudarja Miha Kovač.
Pia Prezelj 5. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo dogajanje

V živo:      V živo: Iran z novim valom raket in dronov nad cilje v Izraelu in regiji

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
5. 3. 2026 | 06:31
Preberite več
Premium
Kultura  |  Knjiga
Vredno branja

Revija Galeb, branik slovenskega jezika in ustvarjalnosti

Večina staršev in učiteljev ne ve, da obstaja krasna slovenska revija za otroke, ki izhaja v Trstu, pravita urednika Maša Ogrizek in Ivan Mitrevski.
Pia Prezelj 5. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Kultura  |  Knjiga
Nacionalni dan branja

Z upadom branja gresta v franže tudi demokracija in inovativnost

Slovenščina se bo zaradi tehnoloških in kulturnih sprememb ter pritiska angleščine v naslednjih letih najbrž radikalno spremenila, poudarja Miha Kovač.
Pia Prezelj 5. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
