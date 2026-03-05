Tonček, Tine in soigralci čakajo prvega zvezdnika svetovne odbojke

Velikopotezno zasnovani projekt moštva ACH Volley za sezono 2025/26 je obrodil sadove, v Ljubljani so se najprej v kvalifikacijah in kasneje v skupinskem delu lige prvakov zvrstili številni zvezdniki, izločilni boji pokala CEV bodo pika na i ekipe, ki sloni na izkušenem slovenskem jedru in hkrati stavi na mladost. Podobno je v vrstah Fenerbahčeja, Bartelemy Chinenyeze, Earvin N'Gapeth in Fabian Drzyzga imajo v svojih vitrinah po dva naslova olimpijskih in svetovnih prvakov, Adis Lagumdžija pa enega najmočnejših udarcev na svetu. »V Tivoliju jim bomo prekrižali načrte,« v uspeh verjame ljubljanski trener Igor Kolaković.

»Njihova ekipa je polna dobrih tujcev z bogatimi pogodbami, vrnil se je Adis Lagumdžija, imajo dva olimpijska prvaka v svojih vrstah. V turškem prvenstvu so od vseh moštev vložili največ, a zaostajajo za pričakovanji, zato je pokal CEV njihova priložnost, da popravijo spodrsljaje. Naša prednost bo vsekakor, da smo bolj povezani in uigrani od Turkov, ki doma ne morejo igrati z vsemi tujci, potem pa bo kakovost naše odbojke pokazala, kaj nam to lahko prinese,« je tekmeca ocenil Tine Urnaut.