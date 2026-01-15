Vrhunski rezultat Slovenca na reliju Dakar, v svoji kategoriji lovi zmago

Za slovenskim udeležencem vzdržljivostnega relija Dakar v Savdski Arabiji je vrhunska 11. etapa. Toni Mulec (KTM) je zasedel deveto mesto v skupnem seštevku razvrstitve dirke, med motociklisti razreda reli 2 pa je bil najboljši. Na 356-kilometrski etapi je bil najboljši Američan Skyler Howes (Honda), ki je za 21 sekund prehitel moštvenega kolega Francoza Adriena Van Beverna (Honda), tretji pa je bil Edgar Canet (KTM). Španec je bil počasnejši minuto in 15 sekund.

Četrto mesto je zasedel Argentinec Luciano Benavides (KTM), ki je prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Pred Američanom Rickyjem Brabecom (Honda) ima 23 sekund naskoka. Mulec je v skupnem seštevku deveti. Zaostaja dve uri, 36 minut in 38 sekund. Deveti je bil tudi v 11. etapi, ko je v cilj prišel devet minut in 33 sekund za zmagovalcem. Se je pa po željah Slovenca razpletel spopad za zmago v razredu reli 2.

Mulec je namreč za sekundo prehitel Portugalca Martima Venturo (Honda) in se veselil svoje prve zmage na reliju Dakar. Štiridesetletni Slovenec je tako v razredu reli 2 prevzel vodstvo. Pred Američanom Prestonom Campbellom (Honda), ki je drugi, ima dve minuti in 27 sekund prednosti.

Na reliju Dakar je pogosto treba poprijeti za orodje in popraviti dirkalni stroj. To je pred dnevi občutil legendarni hrvaški voznik Juraj Šebalj, takole pa si je moral roke umazati tudi Južnoafričan Henk Lategan. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

Med avtomobilisti je Naser al Atijah vse bližje šesti zmagi na reliju Dakar. Izkušeni 55-letni Katarec je etapo od Biše do Al Henakije vozil sproščeno in jo končal na 17. mestu. Za zmagovalcem etape, Švedom Mattiasom Ekströmom, je zaostajal 12:47.

V skupnem seštevku ima Al Atijah relativno majhno prednost 8:40 minute pred Špancem Nanijem Romo (Ford), ki je danes končal na desetem mestu, a sta do konca le še dve etapi: petkova do Janbuja in sobotna kratka etapa po mestu.