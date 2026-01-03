  • Delo mediji d.o.o.
    Drugi športi

    Toni Mulec reli Dakar začel s 23. mestom

    Slovenska motociklista Toni Mulec in Simon Marčič sta začela z letošnjim relijem Dakar v Savdski Arabiji.
    Toni Mulec si letos želi priti med deseterico. FOTO: Valery Hache/AFP
    Toni Mulec si letos želi priti med deseterico. FOTO: Valery Hache/AFP
    M. Ru., STA
    3. 1. 2026 | 13:35
    3. 1. 2026 | 14:40
    2:29
    Šved Mattias Ekström (Ford) med avtomobilisti ter mladi Španec Edgar Canet (KTM) pri motociklistih sta v soboto dobila prolog letošnjega relija Dakar v Janbuju v Savdski Arabiji. Med Slovenci je bil Toni Mulec 23., Simon Marčič pa 56. Oba na reliju nastopata na motorju.

    V bitko s puščavo tudi letos dva slovenska motociklista

    Ekström je s svojim sovoznikom Emilom Bergkvistom ugnal drugo posadko Forda z Američanom Mitchem Guthriejem, tretji je bil Belgijec Guillaume de Mevius (Mini). Obe posadki zaostajata osem sekund. Lanski zmagovalec domačin Jazid Al Rajhi je bi na uvodu šesti, zaostaja pa 14 sekund,

    Canet pa je z 20 leti postal najmlajši etapni zmagovalec relija v Dakarju med motociklisti. Za tri sekunde je ugnal moštvenega kolega pri Red Bull KTM Factory Racing in branilca naslova, Avstralca Daniela Sandersa. Američan Ricky Brabec (Honda) na tretjem mestu zaostaja pet sekund.

    Simon Marčič nastopa na novem motociklu proizvajalca Kove. FOTO: pro-fit-team.com
    Simon Marčič nastopa na novem motociklu proizvajalca Kove. FOTO: pro-fit-team.com

    Med Slovenci je bil boljši Mulec, ta je lani na koncu osvojil 13. mesto, ki je zaostal 1:08 minute. Zaostanek Mariborčana Marčiča, ki na reliju nastopa že 12., pa je okrogle tri minute. Tudi nedeljska druga etapa bo potekal v okolici Janbuja, dirkače pa čaka kar 305 kilometrov dirke.

    Reli, ki doživlja že svojo 48. izvedbo, sedmič poteka v Savdski Arabiji. Letos ponuja prolog in 13 etap, le en prost dan (10. januar), več kot 8000 kilometrov skupne dolžine in 5000 kilometrov hitrostnih preizkušenj. Za vse bo ena največjih novosti in pravi izziv nov sistem navigacije, odslej bo zgolj še digitalna. Na startu prve etape je bilo skupno 325 posadk.

    Reli Dakar je bil sprva doma v afriških puščavah od leta 1979 do 2007, nato pa je od 2009 do 2019 pred prihodom na Arabski polotok reli gostila Južna Amerika.

