Toni Vodišek opravil s prvim delom naloge, danes po kolajno

Slovenski jadralec v razredu formula kite Toni Vodišek je na svetovnem prvenstvu v italijanskem Cagliariju po sobotnih plovih zdrsnil na četrto mesto, s katerega bo v nedeljskem finalu, ki se ga bo udeležila najboljša osmerica, napadal odličje.

Petindvajsetletni nosilec srebrnega odličja z lanskih olimpijskih iger v Franciji je imel najslabši dan na prvenstvu. Dveh regat slovenski tekmovalec ni končal, temu pa je dodal 16. in šesto ter nazadoval na razpredelnici na četrto mesto.

Prve regate Vodišek ni končal zaradi težav z opremo, v drugi pa sta se tekmeca ob njem zapletla in Vodišek je grdo padel. Ekipa ob njem je poskrbela, da je lahko nadaljeval in da se bo v nedeljo lahko boril za kolajne. Glede na poškodbo iz preteklosti pa taka situacija vedno pusti posledice, a iz njegove ekipe sporočajo, da bo Koprčan stisnil zobe in na tako pomembni tekmi še enkrat dal vse od sebe.

Točke niso pomembne

Na vrhu razpredelnice je še vedno Italijan Riccardo Pianosi (39 točk), le dobro točko zaostaja Singapurec Maximilian Maeder (40,4 točke), ki je napredoval predvsem po zaslugi odbitkov slabših regat, tretji pa je Švicar Gian Stragiotti (50,0), ki je imel še v petek enak točkovni izkupiček kot Vodišek.

Točke v nedeljskem finalu niso pomembne. Vodišek bo s Stragiottijem čakal polfinalna tekmeca, ki jih bo dal četrtfinale tekmovalcev, ki so se zvrstili med petim in osmim mestom. Prva dva se uvrstita v veliki finale, kjer sta že Pianosi in Maeder. Finale bo potekal na tri zmage, Italijan bo v veliki finale iz rednega dela prenesel dve zmagi, Singapurec eno.