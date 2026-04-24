Toni Vodišek v Franciji osmi: Veliko smo se naučili, gremo na svetovno prvenstvo

Slovenski jadralec Toni Vodišek je regato serije Sailing Grand Slam v francoskem Hyeresu po današnji regati za kolajne končal na osmem mestu v razredu formula kite, so sporočili iz Jadralne zveze Slovenije. Jadralci formule kite in razreda iQFOIL so se v zaključnih plovih že danes borili za medalje, ostali pa za uvrstitev med najboljših deset in sobotni finalni nastop.

Med najboljšo deseterico se je uvrstil tudi Vodišek. Regatni teden v Hyeresu je začel z zmago, v nadaljevanju večinoma držal četrto mesto ter po današnjem četrtfinalu končal kot osmi. »Bila je dobra regata in veliko smo se naučili. Imamo možnost narediti vse in čez dva tedna gremo naprej na svetovno prvenstvo,« je za zvezo dejal Vodišek.

Zmagal je Singapurec Maximilian Maeder pred Italijanom Riccardom Pianosijem in Kitajcem Qibinom Huangom. Ostali Slovenci se niso uvrstili v finalne regate. Lina Eržen v iQFOiL je za las zgrešila zlato skupino, v srebrni se je uvrščala na vodilna mesta, regato v Hyeresu pa je končala na 29. mestu. Marina Vodišek v formuli kite je bila skupno 20.