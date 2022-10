Toni Vodišek v vodstvu tudi po prvih regatah finala

Prvi dan finalnih regat v zlati floti je bil Toni Vodišek dvakrat prvi in enkrat drugi, v četrti regati dneva pa ni uspel priti do cilja. Skupno je v disciplini olimpijskih iger leta 2024 prvi z desetimi točkami.

Vodišek je v prvem dnevu SP dosegel tri zmage. Po dnevu premora zaradi slabega vremena pa je v četrtek zabeležil drugi mesti v svojih skupinah. Po četrtem dnevu SP se je na drugo mesto povzpel Maximilian Maeder (13 točk), ki je Vodiška pred dobrim tednom v Grčiji na odprtem EP edini premagal, a je Vodišek tudi s tem osvojil naslov evropskega prvaka. Z drugega je na tretje mesto nazadoval Francoz Axel Mazella (19).

»Danes nas je bilo 25 najboljših v zlati skupini. Pihal je zelo močan veter z obale, bilo je 25 do 30 vozlov. V prvi regati sem na prvi boji padel na obratu in bil na koncu drugi. Naslednji regati sem čisto odvozil in zmagal. V četrti regati se mi je veter dvignil in se mi je kajt zaprl ter nisem končal plova. A se mi ta izid kot najslabši briše iz skupnega seštevka. S Singapurcem sva bila na večjih kajtih, na petnajsticah, drugi so bili na enasticah. Zato je bilo bilo zelo naporno tekmovati, posebej na začetku. Gremo mirno naprej do konca, upam, da navijate zame,« je povedal Vodišek.