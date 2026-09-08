Toni Vodišek zaenkrat še daleč od kolajn

Slovenski kajtar Toni Vodišek, srebrni z olimpijskih iger v Parizu 2024, je evropsko prvenstvo v formuli kite v turški Gökovi začel z devetim mestom po prvih petih regatah. Zbral je 17 točk, na vrhu pa je prepričljivo aktualni svetovni prvak Maximilian Maeder iz Singapurja.

Maeder je dobil vseh pet dosedanjih regat in ima po odbitku najslabšega izida štiri točke. Ker prihaja iz Singapurja, se za naslov evropskega prvaka ne poteguje, lahko pa zmaga v skupni konkurenci prvenstva. Vodišek je po dnevu brez jadranja tekmovanje odprl zelo dobro, z drugim mestom. Druge regate ni končal, nato pa je v cilj prijadral še kot drugi, osmi in peti. Ker se mu odstop kot najslabši rezultat črta iz skupnega seštevka, ima 17 točk in ostaja v boju za najvišja mesta.

Med evropskimi tekmovalci je trenutno najboljši svetovni podprvak Gian Stragiotti. Švicar je dobil štiri regate v svoji skupini in ima štiri točke, tri več je zbral branilec evropskega naslova, Italijan Riccardo Pianosi. Olimpijski prvak iz Pariza, Avstrijec Valentin Bontus, je z 12 točkami peti v skupnem seštevku.

V Turčiji nastopa tudi Tonijeva sestra Marina Vodišek, ki je po petih plovih s 118 točkami na 33. mestu. Žensko konkurenco s petimi točkami vodi aktualna svetovna prvakinja, Nizozemka Jessie Kampman. Na evropskem prvenstvu nastopa 88 jadralk in jadralcev, tekmovanje pa se bo končalo v soboto, 12. septembra.