Trener Eme Kozin pomagal spraviti na suho rekordnega soma

Celje – Nobena skrivnost ni, da je Rudolf Pavlin, nekdanji judoist, mojster mešanih borilnih športov (MMA), predsednik Boksarske zveze Slovenije (BZS) in zdaj trener mlade slovenske profesionalne boksarke Eme Kozin, strasten ribič. Kadar le utegne, preživi prosti čas za vodo.



Še posebej rad lovi na Šmartinskem jezeru, kjer je danes sodeloval pri izjemnem ulovu. Kolega Goran Janićijević, prav tako član Ribiške družine Celje, je namreč s palico manjše gramaže (10-40) na umetno vabo (silikonsko ribico) ob 11.15 zapel velikanskega soma in po večminutnem utrujanju poklical na pomoč Pavlina, ki je s svojim čolnom nemudoma odveslal h Goranu in prevzel njegovo palico.



Po hudem boju, ki je trajal kar dve uri in pol, so s pomočjo Goranovega očeta Zorana Janićijevića, ki se je pridružil v zadnjih petnajstih minutah, ribo in pol s skupnimi močmi vendarle spravili na suho. Meritev je pokazala, da je som dolg kar 248 centimetrov in težek 84 kilogramov, kar je nov rekord Šmartinskega jezera.



»To je bila res huda borba, daljša od sleherne Emine,« se je pošalil Pavlin in razkril, da njegova varovanka Kozinova, ki si je doslej priboksala že več šampionskih pasov, pridno trenira po njegovih navodilih in nestrpno čaka, kdaj se bo lahko spet povzpela v ring.