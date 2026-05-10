Trenerja verjameta v slovensko zasedbo

München bo prihodnji teden gostil evropsko prvenstvo v tekvondoju, na katerem bodo slovenske barve branili Nika Rudolf, Aljaž Miklavčič, Domen Molj, Ožbolt Molj ter olimpijca Patrik Divkovič in Ivan Trajković.

Prvi bo na tatamije že v ponedeljek stopil najizkušenejši Trajković v kategoriji nad 87 kg. »V München odhajam z dobro popotnico. Na odprtem prvenstvu Španije sem osvojil bronasto kolajno. Na zaključnih pripravah v Beogradu sem se sicer malo poškodoval, zabolelo me je v spodnjem delu hrbta, ampak mislim, da sem poškodbo v zadnjih dneh dovolj dobro saniral, da me ne tekmovanju ne bo ovirala. Imam izkušnje s takšnimi stvarmi, zavedam pa se tudi, da adrenalin naredi svoje in pričakujem, da ne bom imel večjih težav."

V sredo se bo predstavila trojica Slovencev. Osemnajstletni Ožbolt Molj, mlajši od bratov Molj, bo v kategoriji do 63 kilogramov v prvi vrsti poskušal presenetiti. »Na zadnjih pripravah sem si zvil gleženj. K sreči smo hitro reagirali in poškodba je nekako sanirana. Zato mislim, da sem sposoben poseči po najvišjih mestih, je pa veliko odvisno tudi od dnevne forme in žreba. Upam na najboljše.«

Edina ženska predstavnica Slovenije bo Nika Rudolf v kategoriji do 73 kilogramov, ki pa se z 18 leti šele dobro spoznava s člansko konkurenco. »Optimizem gradim na zadnjih treningih, ki smo jih opravili v Srbiji in kjer sem imela veliko dobrih borb. Želela sem čim bolj izpiliti svoje tehnike, tiste, ki mi gredo najbolje, hkrati pa sem se poskušala čim bolj izogniti poškodbi, ki me ovira v zadnjem času.«

Reprezentanco bosta vodila trenerja Jure Pantar in Dragan Zarič. »Konkurenca bo spet zelo zahtevna, saj bodo zbrani najboljši tekmovalci iz Evrope. Osredotočamo se predvsem nase, želimo si, da naši tekmovalci pokažejo svoje najboljše borbe, ob tem pa verjamem, da bodo tudi uspešni,« je pred odhodom povedal Pantar. Zarić dodaja, da je želja kolajna.