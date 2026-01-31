  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Drugi športi

    Vrhunska slovenska športnica bo dahnila usodni da

    Odlična ljubljanska judoistka Kaja Kajzer se že veseli svoje prve letošnje tekme v Stožicah. Danes praznuje rojstni dan. Z zaročencem sta odprla studio.
    Kaja Kajzer ima veliko razlogov za širok nasmeh. FOTO: Darko Petelinšek/JZS
    Galerija
    Kaja Kajzer ima veliko razlogov za širok nasmeh. FOTO: Darko Petelinšek/JZS
    Miha Šimnovec
    31. 1. 2026 | 05:00
    5:42
    A+A-

    Nove sezone na najvišji ravni se že veseli tudi vrhunska slovenska judoistka Kaja Kajzer, ki se bo prvič letos na tekmovanju predstavila čez dva tedna na turnirju za svetovni pokal v Ljubljani. Toda še vidneje od vseh tekmovanj je na svojem koledarju za leto 2026 podčrtala današnjo soboto, ko praznuje 26. rojstni dan, in 29. avgust, ko bo dahnila usodni da.

    Za svoj uvodni letošnji turnir, ki bo 14. in 15. februarja v Stožicah, si ni zastavila kakšnega posebnega rezultatskega cilja. »Po eni strani se ga veselim, saj se bom lahko spet pokazala domačim navijačem. Lepo je, da imamo takšno tekmo v Ljubljani, saj lahko spiš v svoji postelji, za zajtrk poješ domačo hrano in se nato odpelješ proti dvorani. To mi zagotovo veliko pomeni,« je začela pogovor Kajzerjeva in pripomnila, da se bo tokrat na domače tekmovanje podala veliko bolje pripravljena, kot je bila, denimo, v tem obdobju lani, ko je bil to njen prvi nastop po daljšem premoru.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Intervju s Kajo Kajzer

    Če se postavi v Andrejino kožo, jo popolnoma razume

    Vrhunska slovenska judoistka Kaja Kajzer o pričakovanjih za svetovno prvenstvo v Budimpešti, pripravah, krajšanju časa na potovanjih in študiju fizioterapije.
    Miha Šimnovec 15. 6. 2025 | 16:37
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Intervju z Rokom Drakšičem

    Lanišek in Prevc sta Rokijevemu sinu uresničila veliko željo

    Selektor finske reprezentance v judu Rok Drakšič o življenju v deželi tisočerih jezer, delu s »Suomiji«, nekdanjih varovankah Andreji Leški in Kaji Kajzer ...
    Miha Šimnovec 12. 6. 2025 | 17:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Intervju z Urško Žolnir Jugovar

    Sem na položaju, ki je dober tudi za JZS. S tem sem povedala dovolj, mar ne?

    Urška Žolnir Jugovar o slovenskih nastopih na nedavnem EP v Podgorici, svoji vlogi pri evropski judoistični zvezi (EJU), sodelovanju z JZS, hčerkici Noli ...
    Miha Šimnovec 17. 5. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Intervju s Kajo Kajzer

    Najprej prvenstvi in diploma, prihodnje leto poroka

    Evropska podprvakinja v judu Kaja Kajzer o pričakovanjih za EP v Podgorici, nedavnem zmagoslavju v Linzu, dvobojih v novi kategoriji, študiju, poroki ...
    Miha Šimnovec 17. 4. 2025 | 19:08
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Intervju s Kajo Kajzer

    Ne bo šla z glavo skozi zid, zaročenec jo je lepo presenetil na zasebnem otoku

    Evropska podprvakinja v judu Kaja Kajzer o zgodovinskem prvem turnirju za svetovni pokal v Sloveniji, novi kategoriji, zbijanju teže, pritisku, zaroki ...
    Miha Šimnovec 7. 2. 2025 | 05:01
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Intervju s Kajo Kajzer

    Ko si na tleh, te zlobne besede še bolj prizadenejo, glede Andreje ne vidi težav

    Vrhunska slovenska judoistka Kaja Kajzer o bolečem porazu na OI, zlobnih napadih na družbenih omrežjih, adrenalinskih športih, prestopu v višjo kategorijo ...
    Miha Šimnovec 4. 10. 2024 | 18:08
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Intervju z Luko Kuraltom

    Iz dvorane brez klime do olimpijske lovorike, s Kajo se je medtem že pogovoril

    Luka Kuralt, trener pri JK Bežigrad, o olimpijski prvakinji Andreji Leški, Kaji Kajzer, razmerah za delo v Sloveniji, svojem cilju za prihodnje leto ...
    Miha Šimnovec 9. 9. 2024 | 20:29
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Zgodba o Kaji Kajzer

    Za kolajno si je privoščila pol pice, po dodatne poglede k Sari Isaković

    Evropska podprvakinja v judu Kaja Kajzer se bo turnirja v Astani in SP v Abu Dabiju lotila kot OI v Parizu. Prisega na zdravo hrano, težko pa se upre čokoladi.
    Miha Šimnovec 4. 5. 2024 | 07:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Šest kilometrov peš po snegu

    Ker ni imel vozovnice po novi ceni, je voznik enajstletnika pustil na cesti v snegu

    Otrok je moral po snegu do doma prepešačiti šest kilometrov, ko je že padal mrak.
    30. 1. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trg dela

    Višji minimalni plači bo sledilo še nekaj dvigov

    Za vse zaposlene bosta višja letni in zimski regres. Kreditna sposobnost ostaja nespremenjena.
    Barbara Hočevar 30. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    judoKaja KajzerLuka KuraltCatherine Beauchemin-PinardStožiceLjubljana

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Tuji
    Novice  |  Slovenija
    Prevozna revščina

    Revščina je tudi to, da človek nima javnega prevoza

    Več kot polovica prebivalcev Slovenije konec tedna in ob praznikih nima na voljo javnega potniškega prometa
    Simona Fajfar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Ko se pesmi požvižgajo na politične in nacionalne meje

    Aniada a Noar & Brina & Metod so nastopili v Klub Cankarjevega doma.
    Zdenko Matoz 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prihranek

    Za več sončnih elektrarn je nujno dinamično upravljanje

    Neomejeno postavljanje sončnih elektrarn lahko brez posredovanja poviša napetost v omrežju, kar večino elektrarn izklopi, zato zavračajo vloge.
    Borut Tavčar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prihranek

    Za več sončnih elektrarn je nujno dinamično upravljanje

    Neomejeno postavljanje sončnih elektrarn lahko brez posredovanja poviša napetost v omrežju, kar večino elektrarn izklopi, zato zavračajo vloge.
    Borut Tavčar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo