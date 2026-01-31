Vrhunska slovenska športnica bo dahnila usodni da

Nove sezone na najvišji ravni se že veseli tudi vrhunska slovenska judoistka Kaja Kajzer, ki se bo prvič letos na tekmovanju predstavila čez dva tedna na turnirju za svetovni pokal v Ljubljani. Toda še vidneje od vseh tekmovanj je na svojem koledarju za leto 2026 podčrtala današnjo soboto, ko praznuje 26. rojstni dan, in 29. avgust, ko bo dahnila usodni da.

Za svoj uvodni letošnji turnir, ki bo 14. in 15. februarja v Stožicah, si ni zastavila kakšnega posebnega rezultatskega cilja. »Po eni strani se ga veselim, saj se bom lahko spet pokazala domačim navijačem. Lepo je, da imamo takšno tekmo v Ljubljani, saj lahko spiš v svoji postelji, za zajtrk poješ domačo hrano in se nato odpelješ proti dvorani. To mi zagotovo veliko pomeni,« je začela pogovor Kajzerjeva in pripomnila, da se bo tokrat na domače tekmovanje podala veliko bolje pripravljena, kot je bila, denimo, v tem obdobju lani, ko je bil to njen prvi nastop po daljšem premoru.