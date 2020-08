FOTO:Tretja dirka v Latviji

Kegums

Tim Gajser brani naslov svetovnega prvaka. FOTO: Honda Racing

Pancar v prvo 17.

Gajser je glavni adut Honde. FOTO: Honda Racing

Trda mivka v Latviji je zelo zahtevna za motokrosiste. FOTO: Honda Racing

- Svetovni prvak v elitnem motokrosističnem razredu MXGPbo ob 12.10 štartal na tretji zaporedni dirki v latvijskem Kegumsu.Želel bo popraviti vtis iz srede, ko je na prvi vožnji odstopil, na drugi pa bil peti in na koncu 13., kar je bila najslabša uvrstitev od leta 2017. Pred tednom je bil Gajser (Honda) drugi zaNazadnje je zmagal. Gajser ima 28 točk zaostanka za vodilnim. Druga vožnja bo ob 15.10. Svetovno prvenstvo se bo nadaljevalo čez dva tedna v Turčiji.V razredu MX2 nastopa(KTM), po dveh 20. mestih in dveh točkah in bil tokrat boljši, za 17. mesto je v prvi vožnji osvojil štiri točke. Zmagal je vodilni(Fra, KTM) pred glavnim tekmecem(Bel, Yamaha).