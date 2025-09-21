Tretje zlato Melisse Jefferson-Wooden, poraz Keely Hodgkinson, slavje Bocvancev

Američanka Melissa Jefferson-Wooden je na SP v atletiki postala šele druga ženska, ki je osvojila tri zlate medalje v šprintu po slavju v štafeti 4 x 100 metrov. Jefferson-Wooden je izenačila dosežek Shelly-Ann Fraser-Pryce s SP leta 2013 v Moskvi in posamičnima naslovoma v teku na 100 m in 200 m v štafeti dodala še tretje zlato. Jamajčanka Fraser-Pryce je v svoji zadnji tekmi kariere osvojila srebro. Jamajčanke so na 4 x 100 m tekle 41,79 sekunde, tretje Nemke pa 41,87.

Bocvanci so slavili v štafeti 4 x 400 m z izidom sezone na svetu (2:57,76), v preostalih štafetah pa so zmagali atletinje in atleti ZDA. Z rekordom prvenstev 3:16,61 je to atletinjam uspelo na 4 x 400 m, na 4 x 100 m pa so atletinje tekle 41,75 sekunde, atleti pa z izidom sezone na svetu 37,29.

Melissa Jefferson-Wooden je osvojila še eno zlato kolajno. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

Kenijka Lilian Odira je z rekordom prvenstev presenetila na 800 m (1:54,62), na 5000 m pa je bil prav tako nenadejano prvi Cole Hocker iz ZDA (12:58,30). V skoku v višino je slavila Avstralka Nicola Olyslagers (2,00 m), v deseteroboju pa je bil najboljši Nemec Leo Neugebauer (8804 točk).

Noah Lyles je ciljno črto kot zadnji v štafeti ZDA prečkal pred Andrejem de Grassejem, ki je Kanadi pritekel srebro (37,55), bron je pripadel Nizozemcem (37,81). Lyles je osvojil svojo tretjo medaljo na tem SP po bronu na 100 m in zlatu na 200 m.

Branilka naslova Kenijka Mary Moraa je po 200 m prevzela vodstvo, olimpijska zmagovalka Britanka Keely Hodgkinson je bila tik za njo. Slednjo je ob zvočnem signalu za zadnji krog zaprla Švicarka Audrey Werro, a se je Britanka prebila po notranji stezi in se obdržala v boju za zmago. Hodgkinsonova je 100 m pred ciljem na čelu prehitela Moraao po notranji stezi.

Noah Lyles je bil nepremagljiv. FOTO: Jewel Samad/AFP

Sledila ji je rojakinja Georgia Hunter Bell in 40 metrov pred koncem je bilo že videti dvojno britansko zmago. Odira pa je silovito pospešila in z dvema metroma prednosti izboljšala rekord SP z leta 1983. Hodgkinson, ki nekaj mesecev ni tekmovala zaradi poškodb, a pred SP postavila izid sezone na svetu, je za las zaostala za srebrom, ko jo je na cilji črti z osebnim rekordom po fotofinišu ugnala partnerica na treningih Hunter Bell (1:54,90). Mary Moraa je bila sedma, boljša je bila njena sestrična Sarah Moraa, ki je na četrtem mestu za odličjem zaostala slabo sekundo.

Tudi na 5000 m se je zgodilo veliko presenečenje Hocker je prišel do zlata iz ozadja Prej vodilni Isaac Kimeli, v Keniji rojeni Belgijec, se je po osvojenem drugem mestu (12:58,78) cilju držal le za glavo, bron je pripadel Francozu Jimmyju Gressierju (12:59,33). Ta je presenetljivo zmagal na še enkrat daljši razdalji.

Olimpijska prvakinja na 800 m Keely Hodgkinson je doživela poraz. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters

V štafeti na štadionski krog je slavila četverica iz Bocvana, sedem stotink za njimi so bili trikratni zaporedni prvaki iz ZDA (2:57,83). Slednji so vodili še 20 m pred ciljem, ko je Busanga Collena Kebinatshipija prehitel Američana Raija Benjamina, posamičnega prvaka v teku na 400 m. Bron je po ogledu fotofiniša z istim časom kot ZDA osvojila Južnoafriška republika (2:57,83), razlika je bila dve tisočinki sekunde.

Američani so bili v sobotnih kvalifikacijah štafet diskvalificirani, a so po pritožbi dobili priložnost za nastop. Njihove rojakinje, ki jih je vodila svetovna prvakinja na 400 m Sydney McLaughlin-Levrone, je prepričljivo osvojila zlato pred Jamajko (3:19,25) in Nizozemsko s Femke Bol, aktualno svetovno prvakinjo na 400 m ovire (3:20,18).