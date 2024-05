Eva Terčelj, Ajda Novak in Eva Alina Hočevar zlate v Tacnu

Slovenski kajakaš Žiga Lin Hočevar, 16-letni velik up slovenskega slaloma na divjih vodah, je na evropskem prvenstvu za las ostal brez kolajne. V težkih razmerah se je na Savi hrabro spustil v boj z izkušenejšimi tekmeci, a na koncu zasedel četrto mesto, brez dotika vratc je za bronom zaostal 35 stotink sekunde. So pa za veselje poskrbele kajakašice, ki so postale evropske prvakinje.

Eva Alina Hočevar je dobro krotila brzice. FOTO: Blaž Samec

Hočevarjev precej starejši kolega Peter Kauzer je zasedel deseto mesto, pokopala ga je velika napaka in 50 kazenskih sekund, Eva Terčelj je bila v ženski konkurenci osma. Lan Tominc je bil 20., Ajda Novak 18., Eva Alina Hočevar pa 24.

Ajda Novak. FOTO: Blaž Samec

Pri moških je zlato kolajno osvojil Italijan Giovanni de Gennaro, drugi je bil Avstrijec Mario Leitner, tretji pa Švicar Gelindo Chiarello. Pri dekletih je zmagala Poljakinja Klaudia Zwolinska pred Slovakinjo Zuzano Pankovo in Britanko Mallory Franklin.

Žiga Lin Hočevar: »Nisem bil živčen. Lepo bi bilo osvojiti kolajno, a zaradi četrtega mesta ni nobenega grenkega priokusa, ni nobenega razočaranja. Uspela mi je odlična vožnja, a zagotovo sem imel še rezerve, prepričan sem, da bi lahko bil še štiri sekunde hitrejši. Kje sem izgubil čas, zdajle težko rečem, bom pa zagotovo vožnjo podoživljal, naredil analizo in napake poskušal popraviti. Tekma je bila doma, veslal sem pred domačimi navijači. Sem povsem neizkušen, nihče od mene ni pričakoval finala. Zaradi tega sem imel tremo, toda bil sem ji kos, poleg moči mi je pomagal tudi moj značaj. To je eden mojih največjih dosežkov, menim pa vseeno, da ni največji. Pred njim bi vseeno postavil naslov mladinskega svetovnega prvaka, a najbrž ima na to vsak svoj pogled. Bi bilo pa vseeno dobro pogledati, če je kakšnemu 16-letniku na članskem prvenstvu uspelo priti v finale.«

Je pa za veselje ob brzicah pod Šmarno goro kasneje poskrbela kajakaška ekipa v postavi Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar in Ajda Novak, ki je na osvojila zlato kolajno in ponovila uspeh iz leta 2017. To je bila jubilejna 40. slovenska kolajna na evropskih prvenstvih, na domačih evropskih prvenstvih pa druga ženska ekipna zlata kolajna. Terčelj in Novak sta bili članici zmagovalne ekipe že na prvenstvu 2017, od takrat je Urško Kragelj zamenjala Hočevarjeva. Drugo mesto so zasedle Francozinje in tretje Čehinje.

Najboljši zaključek dneva

»Najboljši možen zaključek dolgega dneva. Čez cel dan smo se borile, želele prikazati dobre vožnje, na koncu nam je uspelo. Tako zaključiti prvenstva je res nekaj lepega, za nas je res lep dan,« je bila vesela Terčeljeva. »Nekaj manjših napak smo naredile, a se nam je izšlo. Ta medalja nam je priklicala tudi lepe spomine s prejšnjega prvenstva v Tacnu. Vesela sem, da smo ponovile uspeh, to ni bilo nekaj samoumevnega, saj je konkurenca močna,« se je prejšnjega uspeha na domačem prvenstvu spomnila Novakova.

Eva Terčelj. FOTO: Blaž Samec

Hočevarjeva je priznala, da je bilo nekaj živčnosti, ko so čakale nastope drugi reprezentanc, a po vsakem nastopu so bolj spoznavale, da so blizu velikega uspeha. »Bilo nas je strah, da bomo spet četrte, kot smo bile že nekajkrat. A druge so na zahtevni progi delale veliko napak, brez njih je bilo težko priti na cilj. Ko smo spoznale, da bomo zmagale,« je bilo veselje nepopisno,« je dejala Hočevarjeva.

Žiga Lin Hočevar je bil blizu uspeha kariere. FOTO: Blaž Samec

Fantje niso bili tako uspešni kot dekleta. Peter Kauzer, Lan Tominc in Žiga Lin Hočevar so si pridelali kar 56 kazenski sekund, zasedli so sedmo mesto. Zmagali so Čehi pred Avstrijci in Francozi.