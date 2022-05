Tri srca znova po dveh letih premora zaradi pandemije

Janez Mulej (Radovljica) je na 40. maratonu Treh src v Radencih ubranil naslov slovenskega prvaka v maratonu, ki ga je osvojil oktobra lani v Ljubljani. S časom 2:35:20 je na 42 km ugnal edinega pravega tekmeca, Simona Navodnika (Kladivar, 2:36:54).Andreja Gorčan (Ormož) je bila s 3:35:01 najboljša maratonka. Drugo mesto je zasedla Elizabeth Swedberg iz ZDA (3:39:31). Najboljših slovenskih maratoncev ni bilo na startni listi.

Na najstarejši maratonski prireditvi v regiji, pripravili so jo po dveh letih premora zaradi pandemije novega koronavirusa, je bilo prijavljenih 2200 tekačev, 82 udeležencev nordijske hoje, 1300 je bilo pohodnikov, 40 jih je teklo s psi, bilo pa je tudi okrog 1200 otrok na najkrajši razdalji. Na 21 km sta prepričljivo zmagala Domen Dornik (1:13:22) pred Robertom Kotnikom (1:15:42), ter Špela Gonza (1:21:18) pred Jasmino Pitamic Vojsko (1:25:08).

Na 10 km sta bila prva Jože Lapoši (34:36) in Eva Dimc (42:38), na 5,5 km pa Jan Kramer (18:15) in Breda Škedelj (20:35). V teku na 10 km sta nastopila tudi smučarski tekač Miha Šimec in Anamarija Lampič, ki se je iz teka preselila v biatlon. Slednja je v želji, da bi zgolj uživala po stresnem ter obveznosti polnem tednu in pol, ter v izogibanju morebitne poškodbe, zasedla 32. mesto (55:13).