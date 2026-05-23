Trije slovenski svetovni prvaki v Banjaluki

Slovenska ekipa je v sprintu na divjih vodah na svetovnem prvenstvu v Banjaluki osvojila tri zlate kolajne. Anže Urankar je postal prvak v kajaku, bil nato skupaj z Nejcem Žnidarčičem in Simonom Ovnom najboljši na ekipni tekmi, naslova ekipnih prvakinj so se veselile tudi kajakašice Ana Šteblaj, Hana Bedernjak in Maša Simončič.

Urankar je še četrtič zapored, sicer pa že petič v karieri, postal svetovni prvak v sprintu na divjih vodah. Bil je 35 stotink hitrejši od drugouvrščenega Čeha Vojtecha Matejička. Za 72 stotink je za reprezentančnim kolegom zaostal Nejc Žnidarčič in tako priveslal na četrto mesto, najboljšo peterico pa je zaokrožil Simon Oven, ki je bil peti s 97 stotinkami zaostanka za Urankarjem.

Še četrtič zapored so Slovenci postali ekipni svetovni prvaki v sprintu, skupno so osvojili deset zlatih kolajn, dve ekipni srebrni in tri ekipne bronaste v sprintu od sezone 2008 dalje. S 27 stotinkami zaostanka so srebro osvojili Francozi.

Ana Šteblaj, Maša Simončič in Hana Bedernjak so poskrbele za največji ekipni uspeh slovenskih kajakašic na članskih SP doslej in z naslovom ekipnih svetovnih prvakinj izboljšale lansko srebrno odličje, ki so ga osvojile v Čeških Budejovicah. Na drugo mesto so se uvrstile Francozinje, ki so zaostale za 52 stotink.

Kajakašice so dobro nastopile tudi v posamičnem finalu. Ana Šteblaj je bila peta, Maša Simončič deseta, Hana Bedernjak pa 13. Zmagala je Čehinja Kristina Novosadova. V pokalu narodov, kjer štejejo skupne uvrstitve članov ekip, je Slovenija v razvrstitvi sprinta na divjih vodah zaostala le za Francijo, v klasičnem spustu pa je bila peta. Spustaše na divjih vodah letos čakajo še tekme za svetovni pokal v madžarskem Dunaremeteju, Bratislavi in Mezzani ter evropsko prvenstvo za mladince in mlajše člane na Škotskem.