Trikratni olimpijski prvak Sun Yang osem let brez plavanja

Ljubljana - Trikratni plavalni olimpijski prvak Kitajec Sun Yang je bil spoznan za krivega dopinške kršitve, ko je zavrnil odvzem dopinškega vzorca. Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani mu je izreklo osemletni suspenz. Cas je pritrdil Svetovni protidopinški agenciji Wadi, tako da bo Sun Yang tudi ob nastop na olimpijskih igrah v Tokiu.



Cas je potrdil pritožbo Wade proti Mednarodni plavalni zvezi (Fina), ki je plavalca kontroverzno oprostila kršitve. Yang, eden od najbolj prepoznavnih kitajskih športnikov, je leta 2014 že odslužil eno dopinško kazen.



Generalni sekretar Casa Matthew Reeb je dodal, da Yangu ne bodo odvzeli naslovov, tudi zlatih medalj na 200 in 400 metrov prosto julija lani na svetovnem prvenstvu v Gwangjuju, ki si jih je priplaval v času po zavrnitvi dopinške kontrole.



Ttrikratni olimpijski in enajstkratni svetovni prvak v plavanju je septembra 2018 na svojem domu zavrnil testiranje in ni dovolil odvzema urina in krvi. Zdaj se lahko pritoži še na švicarsko zvezno sodišče in Cas zaprosi, naj ne izvrši kazni do končne odločitve.



Prvi kitajski olimpijski prvak v plavanju (London 2012, 400 in 1500 m) je tvegal od dveh do osem let prepovedi nastopanja. Že pred tem je leta 2014 namreč prestal trimesečni suspenz zaradi pozitivnega testa na poživilo trimetazidin.



Na lanskem SP v Gwangjuju si številni plavalci sicer izrazili nestrinjanje s tem, da je Fina Sun Yangu dovolila nastop, in niso želeli stati na zmagovalnem odru ob njem, se z njim fotografirati ...