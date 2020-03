Trump: Boljše brez OI kot brez gledalcev

Washington - Ameriški predsednik Donald Trump zaradi koronavirusa predlaga razmislek o preložitvi olimpijskih iger v Tokiu za eno leto.



»Olimpijske igre brez gledalcev nimajo smisla,« pravi Trump. »Tega si ne znam predstavljati. Morda bi jih lahko preložili za leto dni, če je to mogoče,« dodaja.



Tega predloga sicer ne bo uradno predstavil japonskemu premierju Šinzu Abeju. »Naj sprejme svojo odločitev. Toda osebno mislim, da je boljše, če so igre leto kasneje, kot da so brez gledalcev. Prazni štadioni nimajo smisla.«



Organizacijski odbor OI je pred dnevi sporočil, da bi morala biti odločitev o odpovedi ali preložitvi iger sprejeta pred majem. Danes je sicer v Grčiji za zaprtimi vrati na pot krenila olimpijska bakla.