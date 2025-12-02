Komu bo Trump na žrebu za mundial prinesel srečo?

Ameriški predsednik Donald Trump se bo udeležil žreba za nogometno svetovno prvenstvo, so potrdili v Beli hiši. Žreb bo potekal v petek ob 18.00 po našem času v Kennedyjevem centru.

Trump se bo ta petek v Washingtonu udeležil žreba skupinskega dela SP, je potrdila tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. Še vedno ni jasno, ali bo Trump zgolj gost ali bo imel kakšno vlogo na približno dvournem dogodku, piše nemška tiskovna agencija dpa. Nedavno so se pojavila ugibanja, da bi 79-letni Trump lahko prejel novo nagrado za mir od Mednarodne nogometne zveze Fife.

Sredi novembra je republikanec Trump v Beli hiši večkrat gostil predsednika Fife Giannija Infantina in mu predstavil tako imenovano karto »Fifa Pass«, ki naj bi navijačem z vstopnicami za SP omogočila prednostni dostop do ameriških vizumov.

Hkrati je ameriški predsednik ponovno zagrozil, da bo umaknil tekme SP iz mest, ki jih vodijo demokrati, in se pri tem skliceval na varnostne pomisleke. Posebej je ciljal na Los Angeles in Seattle.

ZDA bodo skupaj z Mehiko in Kanado prihodnje poletje gostile največji mundial v zgodovini, na katerem bo sodelovalo 48 držav, med njimi pa ne bo Slovenije.

Tekme mundiala 2026 v ZDA bodo predvidoma v 11 mestih, poleg omenjenih dveh bodo gostitelji še Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia in San Francisco.