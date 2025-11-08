Trump želi izsiliti, da bo novi stadion poimenovan po njem

Ameriški predsednik Donald Trump želi, da ekipa ameriškega nogometa (NFL) Washington Commanders svoj novi, 3,7 milijarde dolarjev vreden stadion poimenuje po njem. Več virov, seznanjenih z dogajanjem, je za ESPN potrdilo, da so iz Bele hiše že stekle »zakulisne komunikacije« s člani lastniške skupine kluba, ki jo vodi Josh Harris, da bi izrazili predsednikovo željo.

Nov pokrit stadion naj bi zgradili v prestolnici na lokaciji nekdanjega stadiona RFK (Robert F. Kennedy Memorial Stadium), kjer je ekipa domovala med letoma 1961 in 1996.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je željo potrdila. »To bi bilo lepo ime, saj je bil predsednik Trump tisti, ki je omogočil obnovo novega stadiona,« je v petek zvečer sporočila za ESPN. Čeprav ni želela odgovoriti na dodatna vprašanja, je visoki vir iz Bele hiše za ESPN dejal: »To je tisto, kar si predsednik želi, in verjetno se bo zgodilo.«

Neformalni pogovori ob robu tekme

Tiskovni predstavnik Commandersev zadeve ni želel komentirati. Je pa vir iz kluba potrdil, da se ekipa že več dni pripravlja na Trumpov obisk na nedeljski tekmi proti Detroit Lionsom. Trump se bo tekme udeležil kot gost lastnika Josha Harrisa, pričakovati pa je tudi, da bo sodeloval v medčasovnih aktivnostih v čast vojski.

Predsednik si po navedbah virov ne želi kupiti imena. Želi si, da bi bil stadion poimenovan po njem kot »poklon ali zahvala«. FOTO: Leah Millis/Reuters

Isti vir je dodal, da čeprav pri Commandersih med obiskom »pričakujejo morebitne pogovore« s Trumpom o novem stadionu, do zdaj »ni bilo nobenih formalnih pogovorov«. Sports Illustrated ob tem navaja vir, ki trdi, da so edine znane komunikacije doslej potekale med »srednjimi nivoji osebja« obeh strani.

Kdo ima zadnjo besedo?

Po mnenju virov, ki jih navaja ESPN, je treba ločiti med običajno prodajo imena stadiona korporativnemu sponzorju za zaslužek in častnim poimenovanjem po posamezniku kot poklon, kar sta dve ločeni odločitvi.

O tem naj ne bi odločali zgolj lastniki kluba. Končna odločitev bo verjetno v rokah mestnega sveta okrožja Kolumbija (D.C. Council), ki bo klubu oddal zemljišče v najem, in Službe za nacionalne parke (National Park Service), ki upravlja zvezno zemljišče starega stadiona RFK, kjer bo nova stavba stala. »Ekipa nima te pristojnosti ... V to odločitev bi bilo vključeno mesto in Služba za parke,« je dejal vir za ESPN.

Nov pokrit stadion naj bi zgradili v prestolnici na lokaciji nekdanjega stadiona RFK (Robert F. Kennedy Memorial Stadium), kjer je ekipa domovala med letoma 1961 in 1996. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Zgodovina projekta in Trumpov vpliv

Mestni svet Washingtona D.C. je 17. septembra z 11 glasovi proti 2 odobril projekt stadiona RFK. Commanders bodo v 65.000-sedežni stadion investirali 2,7 milijarde dolarjev in krili vse presežne stroške, medtem ko bo okrožje prispevalo 1 milijardo dolarjev. Projekt velja za »največji projekt gospodarskega razvoja v zgodovini D.C.-ja«.

Trump je že maja pohvalil načrte za stadion na lokaciji RFK, rekoč: »Mislim, da ni boljše lokacije nikjer na svetu.«

Vendar pa je Trump julija zagrozil, da bo blokiral gradnjo, če lastnik Josh Harris ne bo spremenil imena ekipe iz Commanders nazaj v staro ime Redskins. Ime, ki velja za žaljivo do ameriških staroselcev, je bilo leta 2020 opuščeno.

Trump lahko »zelo oteži vladna okoljska dovoljenja in druge stvari«, da doseže svoje. FOTO: Leah Millis/Reuters

Vir, seznanjen s postopkom, je za ESPN dejal, da ima Trump, če bo vztrajal pri poimenovanju, »veliko vzvodov«, da to doseže, ne glede na to, kdo formalno odloča. »Ima karte, ki jih lahko odigra. Zelo lahko oteži vladna okoljska dovoljenja in druge stvari, da bi zagotovil, da se bodo vsi, ki želijo ta stadion, strinjali z njegovim imenom,« je dejal vir.

Predsednik si po navedbah virov ne želi kupiti imena ali da bi to zanj storil sponzor. Želi si, da bi bil stadion poimenovan po njem kot »poklon ali zahvala« za njegovo delo pri odobritvi projekta, podobno kot je Lambeau Field v Green Bayu.