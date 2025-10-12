  • Delo mediji d.o.o.
    Drugi športi

    Tržaška Arca s pomočjo Čopija tretjič v nizu prva na Barkovljanki

    Na štartu 57. Barcolane je bilo 1865 jadrnic, največ v šestih letih. Zadnjo slovensko zmago je leta 2019 vpisala Way of Life pod vodstvom Gašperja Vinčeca.
    Arca je bila najboljša tretjič zapored. FOTO: Yara Nardi/Reuters
    Arca je bila najboljša tretjič zapored. FOTO: Yara Nardi/Reuters
    P. Z., STA
    12. 10. 2025 | 15:52
    12. 10. 2025 | 16:00
    5:17
    Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 57. Barkovljanki v Tržaškem zalivu, največji jadralski regati s skupinskim štartom na svetu, zmagala še tretjič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benussija je bil ponovno v vlogi taktika na glavnem jadru nekdanji slovenski olimpijec Tomaž Čopi.

    Arca je slavila skupno četrtič. Kot druga je v današnjem sončnem vremenu skozi ciljno črto pred Velikim trgom v Trstu prijadrala italijanska Marta 07 s krmarko Marto Benussi v družinskem dvoboju očeta in hčerke za zmago. Tretja je bila prav tako italijanska jadrnica Prosecco doc Shockwave 3 s slovenskim krmarjem Mitjo Kosmino.

    FOTO: Yara Nardi/Reuters
    FOTO: Yara Nardi/Reuters

    »Tako kot smo v prvih trenutkih dobro začeli, so se tudi tako hitro pojavile velike težave. Imeli smo probleme z 'vinčem' in smo izgubili zaradi tega kake tri minute, kar je za tako regato preveč. Uspelo se nam je približati vodilnima, potem pa smo morali tvegati, da bi ju prehiteli. Drugo ali tretje mesto ne šteje v takih regatah. Ni nam uspelo zmagati, zato nismo zadovoljni,« je dogajanje na morju povzel Kosmina.

    Šesta je bila slovenska jadrnica Shining Davida Bartola in s krmarja Željkom Perovićem. Slednja je bila dan prej na slovenski jadralski poti do Trsta med 40 udeleženci druga za zmagovitim Generalijem s krmarjem Samom Žvanom. Na tej regati je bila tretja Adriatic Europa Dušana Puha, ki je bila z 10. mestu na Barkovljanki danes druga najboljša slovenska posadka.

    FOTO: Yara Nardi/Reuters
    FOTO: Yara Nardi/Reuters

    Na današnjem štartu je bilo 1865 jadrnic, največ v zadnjih šestih letih. Veter je bil tako kot na sobotni slovenski regati do Trsta precej boljši od napovedanega v uradnih meteoroloških prognozah. Na startni črti je pihal z jakostjo šestih vozlov, pred gradom Miramar pa že z 12 vozli ter s sunki okrog 15 vozlov.

    Na obratu pri prvi boji, kjer je bilo nekaj manj vetra, je vodila Arca, druga je bila Marta 07, sledila je Prosecco Doc Shockwave. Furio in Marta Benussi sta se po prvi boji oddaljila od skupine in si nato pridobila več kot 20-minutno prednost pred ostalimi.

    Arca in Marta 07 sta šli prvi tudi mimo druge in tretje boje ter si prijadrali še večjo prednost, favorizirana Arca pa je nato prepričljivo zmagala.

    »Navdušen sem, imeli smo fantastično dirko in zdaj imamo tudi drugo mesto v mladi ekipi, moja hči Marta je bila čudovita,« so bile prve besede Furia Benusija za organizatorje tekmovanja, ki so jih predvajali na obali. Nato je pred prihodom v marino predal krmilo svoji ženi.

    Šlo je za pravi družinski dvoboj za pokal, saj so poleg žene in hčerke v dvoboj vpleteni še drugi člani družine. Martin fant je bil na Arci, Furiov brat Gabriele in brat Martinega fanta pa na Marti 07.

    »Že včeraj sem vprašal Furia Benussija, kako se nameravamo obnašati do jadrnice, ki jo vodi njegova hčerka. Dejal je, da gremo na zmago. A je bil zelo vesel njenega drugega mesta. Je pa še premlada, da bi bila to njena zasluga, veliko delo je opravila posadka. Mi smo bili previdni na startu, bil sem nervozen, velika jadrnica je in hitro se lahko v koga zaletiš ali zaideš v težave,« je dogajanje na zmagovalni barki povzel Čopi.

    FOTO: Yara Nardi/Reuters
    FOTO: Yara Nardi/Reuters

    Današnja regata je predstavljala osrednji dogodek večdnevnega jadralskega praznika na tržaškem, v sklopu katerega so se zvrstili številni drugi dogodki, bilo jih je skoraj 600. Med njimi je bilo precej slovenskih, na Velikem trgu so se tako v soboto predstavile tudi slovenske tržaške narodne noše.

    Osrednja regata, najmnožičnejša s skupinskim štartom na svetu, je ime dobila po Barkovljah, nekdaj slovenski ribiški vasici in zdaj tržaški četrti. Zadnja slovenska jadrnica, ki je zmagala na Barcolani, je bila Way of Life leta 2019 pod vodstvom Gašperja Vinčeca.

    Koprčan se je tedaj pridružil dvema dotedanjima zmagovitima slovenskima krmarjema, ki sta skupaj slavila petkrat. Puh je leta 1994 zmagal z jadrnico Fanatic, najuspešnejši slovenski krmar na Barkovljanki Kosmina pa je med letoma 1995 in 1997 trikrat zmagal z Gaio Legend. Zaradi tega je slovenska posadka pokal prejela v trajno last, leta 2009 pa je bil Kosmina nato prvi še z Maxi Jeno.

    Sorodni članki

    Photo
    Novice  |  Slovenija
    Tržaški jadralski praznik

    Vetra ni bilo, bila pa je vesela družba

    Na 55. Barcolano se je prijavilo več kot 1800 jadrnic, a je marsikatera obupala pred ciljem.
    Nataša Čepar 8. 10. 2023 | 21:28
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Spektakel v Tržaškem zalivu

    Zmaga italijanski jadrnici, 3. mesto pa slovenski

    Na 55. Barkovljanki, najbolj množični jadralski regati na svetu, so se tekmovalci mučili zavoljo pomanjkanja vetra. Gašper Vinčec na jadrnici peljal 30 otrok.
    8. 10. 2023 | 14:41
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Svetovno prvenstvo

    Jadralski zlati pokal prestavljen, za organizatorja vnovič Portorož

    Organizatorji jadralskega zlatega pokala so zaradi tehničnih in logističnih izzivov prestavili finale, ki bi ga moral oktobra in novembra gostiti Bahrajn.
    17. 10. 2022 | 11:42
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    54. Barkovljanka/Barcolana

    Za uvod v spektakel najboljša Maxi Jena

    Največja regata s skupinskim štartom na svetu bo jutri ob 10.30, danes pa je bila na sporedu tekma Go to Barcolana from Slovenia.
    8. 10. 2022 | 14:55
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Jadranje

    Slovenska jadrnica med favoriti za zmago na 54. Barkovljanki

    V nedeljo bo v Tržaškem zalivu najbolj množično jadralno tekmovanje s skupinskim startom na svetu, 54. Barcolana.
    8. 10. 2022 | 08:13
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Danes me je sram, zelo sram

    Indijski delavci so na vročih poljih trpeli žejo, zdaj jih v tistih mizernih prebivališčih gotovo zebe.
    11. 10. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljali smo v živo

    Pogačar je še petič zapored zmagovalec dirke po Lombardiji

    Pogi je pometel odpadlo listje v Lombardiji. Remco je bil spet drugi.
    Miroslav Cvjetičanin 11. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksej Rakša, ruski demograf

    Skoraj nihče ne razume ruske demografije, a vsi govorijo o njej

    Od marca naprej praktično ni več javno dostopnih demografskih podatkov o Rusiji. Podrobnosti je predstavil demograf Aleksej Rakša.
    Aljaž Vrabec 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    jadranjebarkovljankaGašper VinčecMitja KosminaWay of LifeBarcolanaArca SGRTomaž ČopiTrst

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    Nov podvig

    Matej Mohorič bronast na svetovnem prvenstvu na makadamu

    Slovenski kolesar Matej Mohorič je osvojil tretje mesto na dirki svetovnega prvenstva na makadamu na Nizozemskem. Belgijec po dveh mestih dočakal zmago.
    Peter Zalokar 12. 10. 2025 | 16:25
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Uroš Perić: Besedila morda niso tako globoka, ker nimam svežih srčnih ran

    Je eden naših najuspešnejših glasbenikov, ki je doslej navdušil občinstvo v 26 državah – in še ni rekel zadnje.
    Agata Rakovec Kurent 12. 10. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Barkovljanka

    Tržaška Arca s pomočjo Čopija tretjič v nizu prva na Barkovljanki

    Na štartu 57. Barcolane je bilo 1865 jadrnic, največ v šestih letih. Zadnjo slovensko zmago je leta 2019 vpisala Way of Life pod vodstvom Gašperja Vinčeca.
    12. 10. 2025 | 15:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Toskana

    Toskana izbira novega predsednika dežele

    V Toskani potekajo deželne volitve, na katerih bodo volivci izbirali predsednika in stranke za sestavo deželnega sveta.
    12. 10. 2025 | 14:58
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    S Klanca v klan'c

    Pogačar v cilj prišel za 40-letnim Britancem

    Na Krvavec je kot prvi prikolesaril Andrew Feather, ki je prav zaradi dirke S Klanca v klan'c pripotoval v Slovenijo. V Novem mestu tudi Hrgota in Prevc.
    Matic Rupnik 12. 10. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Barkovljanka

    Tržaška Arca s pomočjo Čopija tretjič v nizu prva na Barkovljanki

    Na štartu 57. Barcolane je bilo 1865 jadrnic, največ v šestih letih. Zadnjo slovensko zmago je leta 2019 vpisala Way of Life pod vodstvom Gašperja Vinčeca.
    12. 10. 2025 | 15:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Toskana

    Toskana izbira novega predsednika dežele

    V Toskani potekajo deželne volitve, na katerih bodo volivci izbirali predsednika in stranke za sestavo deželnega sveta.
    12. 10. 2025 | 14:58
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    S Klanca v klan'c

    Pogačar v cilj prišel za 40-letnim Britancem

    Na Krvavec je kot prvi prikolesaril Andrew Feather, ki je prav zaradi dirke S Klanca v klan'c pripotoval v Slovenijo. V Novem mestu tudi Hrgota in Prevc.
    Matic Rupnik 12. 10. 2025 | 14:30
    Preberite več
