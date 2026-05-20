Tudi Dragić, Lanišek in Zorman bodo pokazali odbojkarsko znanje

V ljubljanski dvorani Tivoli bo 1. junija potekal dobrodelni odbojkarski spektakel, katerega vrhunec bo večerna prijateljska tekma moških reprezentanc Slovenije in Srbije. Celoten izkupiček od prodaje vstopnic bo namenjen projektu Botrstvo v športu, ki podpira mlade športnike in parašportnike iz socialno ogroženih okolij.

Dogodek pripravlja Tine Urnaut, kapetan slovenske reprezentance in letošnji ambasador projekta. Tekma s Srbijo bo del priprav slovenske izbrane vrste na turnir Lige narodov, ki ga bo Ljubljana gostila konec junija. Vstopnice so na voljo od 20 evrov dalje prek Eventima, organizatorji pa pripravljajo tudi družinsko ponudbo in akcijo 1+1 gratis.

Pred osrednjim obračunom bo na sporedu tekma zvezd, ekipi pa bosta vodila Dejan Vinčić in Mitja Gasparini. Na igrišču se bodo med drugim preizkusili Goran Dragić, Anže Lanišek, Sara Isaković, Ana Bucik Jogan, Luka Žvižej, Uroš Zorman, Vid Kavtičnik, Bojan Cvjetićanin, Miha Deželak, Luka Basi, Saša Jerković, Metka Albreht, Jana Morelj Vidmar, Melani Mekicar in Nika Zorjan. Manjkali ne bodo niti Avseniki.

Program se bo začel ob 16. uri s tekmo mladih talentov slovenske odbojke, ob 18.45 bo sledila tekma zvezd, ob 20.30 pa še prijateljski obračun Slovenije in Srbije. Botrstvo v športu je skupni projekt Zveze Anita Ogulin in Olimpijskega komiteja Slovenije, namenjen štipendiranju mladih nadarjenih športnikov in parašportnikov, starih od 14 do 23 let.