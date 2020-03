Tudi jadralki vadita na daljavo

Nova jadrnica že v Tokiu

Tina Mrak (levo) in Veronika Macarol komaj čakata, da bosta vnovič združili moči. FOTO: Leon Vidic

Vsako jutro joga

Ta teden so jadralni reprezentanti na pobudo predsednika strokovnega sveta Jadralne zveze Slovenijeopravili prvi skupni trening na daljavo. Vadbi se je pridružila tudi krmarka, ki je zv razredu 470 že izpolnila normo za olimpijske igre v Tokiu, kjer bi se radi potegovali za stopničke.»Preložitev OI na naslednje leto nama, tekmovalno gledano, ni prinesla ničesar dobrega. Ko sem zanjo izvedel v medijih, sem bila zelo razočarana. Obenem pa sem bila tudi pripravljena na to možnost, saj je bila glede na razmere pričakovana. Prihodnje leto bo za naju težje, ker bodo imeli prednost mlajši. Dobili bodo dobili dodatne izkušnje, saj letos še niso bili tako dobro pripravljeni in opremljeni,« je ocenila Mrakova.JZS je spodbudila virtualno skupinsko vadbo, ki je poleg članskih razredov namenjena tudi mladincem v okviru nacionalne panožne športne šole in vsem verificiranim jadralcem. Poleg vadbe na trenažerjih bodo na sporedu tudi vremenske razmere, psihološka priprava, navigacija ...»Pomembno je, da v teh trenutkih motiviramo drug drugega ter skupaj poskusimo čim bolj pozitivno in uspešno izkoristiti te dneve. V skupini si bomo dnevno delili vse informacije v zvezi s treningom in vsemi drugimi poglavji za vzdrževanje kondicije, gibljivosti, moči in tudi motivacije v času izolacije. Migajmo vsi. Tudi čas izrednih razmer bo enkrat mimo in takrat bomo lahko zadovoljni le z dobro pripravljenostjo,« je o tem povedal Vasilij Žbogar, najboljši slovenski jadralec v zgodovini, akcijo pa je podprl tudi predsednik JZSMrakova in Macarolova, ki na virtualnih pripravah zaradi slabšega počutja še ni sodelovala, sta bili v začetku leta v precej boljši formi kot v lanski. To sta dokazali v drugi polovici januarja, ko sta na tekmi svetovnega pokala v Miamiju osvojili drugo mesto. Po vrnitvi iz Palme de Mallorce, kjer so 12. marca, tik pred začetkom svetovnega prvenstva, zaradi pandemije novega koronavirusa tekmovanje prestavili na poznejši čas, se ubadata tudi z usodo njune nove jadrnice. Stara, s katero sta nameravali nastopiti na SP v Španiji, je že prispela v Slovenijo.»Novo jadrnico imava na prizorišču OI v Tokiu, kjer sva načrtovali maja priprave in zdaj niti ne vem, kako bo vse skupaj potekalo, kaj narediti z opremo, ki je tam. Tako naju čaka še precej logističnih težav. Preden se bova dokončno odločili, morava počakati na točne datume OI ter ostalih letošnjih preloženih tekmovanj. Govori se, da naj bi bilo SP jeseni,« je ocenila Mrakova.Po vrnitvi z Mallorce sta se odločiti za osamitev. »Glede na to, da je Španija zelo rizična država, je bil to edini pravi korak, da ne ogrožamo najinih domačih. Začeli sva vaditi po prilagojenem programu. Sama sem si uredila prostor za vadbo pod parkirišči avtomobilov pri stanovanju, prinesla sem blazine, različne trakove in elastike ter kolebnice za vajo z lastno težo. Kolikor je bilo možno, sem v naravi tekla in kolesarila,« je svoj športni ritem opisala Mrakova.»Vsako jutro vadim tudi jogo prek videokonference s fizioterapevtko, ki se je tudi z nama vrnila iz Španije in bila v osamitvi. Potem sem se pridružila tudi treningom JZS in se na ta način povezala tudi z drugimi jadralci. Slednje je zelo zanimivo, včeraj je bil prek spletne povezave z nami športni psiholog. Pogovor je bil motivacijski, kako razporediti čas, da imaš vsak dan neke cilje, rutino. Čaka nas še nekaj zanimivih tem. JZS se je zdaj bolj kot kadarkoli prej vključila v naše delo, včasih nisem imela takega občutka. Upam, da bo šlo tako tudi naprej,« si je zaželela Mrakova.