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Tudi ko se je umirilo, se Anja ni najbolje znašla

Slovenski kajakaši na mirnih vodah svetovno prvenstvo v Poznanju zapuščajo z mešanimi občutki.
Anja Apollonio se je morala na svetovnem prvenstvu sprijazniti s sedmim mestom. FOTO: KZS
Galerija
Anja Apollonio se je morala na svetovnem prvenstvu sprijazniti s sedmim mestom. FOTO: KZS
M. Š., STA
30. 8. 2026 | 12:34
3:22
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Najboljši slovenski dosežek na svetovnem prvenstvu v šprintu na mirnih vodah v Poznanju je sedmo mesto. To uvrstitev sta vknjižila dva kajakaška čolna, najprej je bila sedma izkušena Anja Apollonio na 200 metrov, nato pa sta na tem položaju v dvojcu na 500 metrov pristala še Anže Pikon in Matevž Manfreda.

V slovenskem taboru so zagotovo pričakovali oziroma upali še na boljše dosežke. Anja Apollonio je branila srebrno kolajno z lanskega prvenstva v Milanu, na letošnjem evropskem prvenstvu na Portugalskem pa je bila bronasta. A na tem tekmovanju že ves teden ni imela dobrih občutkov. V finalu A vetra sicer ni bilo toliko kot v prejšnjih dneh, a 33-letni Koprčanki to vseeno ni pomagalo. Vse do konca je sicer bila v igri za bronasto odličje, vendar so jo na koncu v tesnem boju prehitele tekmice. Naši kajakašici je na koncu do tretjega mesta oziroma njene šeste kolajne na svetovnih prvenstvih zmanjkalo 57 stotink.

»Ves teden so bile tukaj katastrofalne razmere, danes pa se je umirilo, a se tudi v teh razmerah nisem znašla. Štartala sem kar dobro, potem pa mi je zmanjkalo malo moči. Seveda to ni rezultat, ki bi si ga želela, a je bilo, če pomislim, kako je bilo prejšnje dni, to super,« ni bila pretirano razočarana Anja Apollonio.

Matevž Manfreda in Anže Pikon sta si priveslala sedmo mesto. Foto Kzs
Matevž Manfreda in Anže Pikon sta si priveslala sedmo mesto. Foto Kzs

Lahko bi odveslala tudi bolje

Zaradi odličnih nastopov v predtekmovanjih, predvsem v polfinalu, je marsikdo upal, da bi se v obračun za kolajne lahko vmešala tudi Pikon in Manfreda. To se ni zgodilo, že hitro je postalo jasno, da je kolajna za njiju misija nemogoče, sta se pa Slovenca nekaj časa držala na petem mestu. Toda prehitela sta ju še dva čolna, tako da sta na koncu padla na sedmo mesto, kar pa je za mladca še vedno dober rezultat.

»Ne morem reči, da sem s sedmim mestom razočaran, s samo tekmo pa nisem najbolj zadovoljen. Prepričan sem, da bi lahko odveslala bolje, vsaj za kakšno sekundo bi lahko bila hitrejša. A zdaj je, kar je. Štart je bil v redu, v sredinskem delu pa sva izgubila dragocen čas, zaključek pa je bil spet dober,« je pojasnil Manfreda, ki je včeraj veslal tudi v finalu A med enojci na 200 metrov in zasedel zadnje, deveto mesto.

Za četrto slovensko uvrstitev med najboljših deset sta v dvojcu na 500 metrov poskrbeli Apollonio in Mia Medved. Zadnji dan sta pokazali svojo najboljšo predstavo v Poznanju in zmagali v finalu B, kar je bilo v boju za olimpijske kvote zelo pomembno, čeprav še ne odločilno. Ta nastop je bil tudi razlog, da Apollonio. ki je nastopila tudi na 500 metrov in bila zadnja v finalu C, Poznanj ne zapušča slabe volje, kot bi zaradi težav v preostalih vožnjah kdo pomislil.

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kajakaštvo na mirnih vodahAnja ApollonioMatevž ManfredaAnže Pikonsvetovno prvenstvoPoznanj

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