Tudi MOK sledi Uefi: v torek izredni sestanek članic

Manj kot pet mesecev pred predvidenim začetkom poletnih olimpijskih iger v Tokiu predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok)načrtuje izredne pogovore s članicami Moka, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Mok za torek načrtuje telefonsko konferenco, na kateri naj bi mednarodne organizacije, nacionalne komiteje in športnike seznanil s trenutnim položajem, ki je posledica pandemije novega koronavirusa, govorili pa bodo tudi o kvalifikacijah za OI, je vir blizu Moka povedal AFP. Mok bo predstavil ukrepe, ki so jih sprejeli kot odgovor na širjenje novega koronavirusa, članice pa bodo dobile priložnost za postavljanje vprašanj.Krovni olimpijski komite ima sicer reden dialog z olimpijskimi partnerji in jih redno obvešča o položaju, pravijo pri Moku. Medtem ko so bili po svetu odpovedani ali preloženi številni športni dogodki, pa je japonski predsednik vladev petek dejal, da bo Tokio gostil igre po prvotnem načrtu, torej julija in avgusta letos.