Tudi najbolj vročekrvni navijači so zaradi mraza ostali brez prstov

Tekma končnice lige ameriškega nogometa med Kansas City Chiefs in Miami Dolphins se je za več navijačev, ki so 13. januarja kljub izjemnemu mrazu prišli spodbujat svoje moštvo, v nadaljevanju spreobrnila v zdravstveno kalvarijo. Zaradi ozeblin so jim namreč morali amputirati prste, poroča ameriška tiskovna agencija AP.

Tekma je postavila rekord kot najhladnejša v zgodovini stadiona Arrowhead v Kansas Cityju. Temperature v tem mestu v ameriški zvezni državi Missouri so na noč tekme padle na -20 stopinj Celzija, ob tem pa je pihal tudi veter, tako da je bil občutek podoben 32 stopinjam pod ničlo.

Več tednov kasneje so se pri več navijačih pokazale grozljive posledice večurnega sedenja na tako ekstremnem mrazu. Dve bolnišnici v Kansas Cityju sta namreč potrdili, da sta v tednih po tekmi obravnavali več deset pacientov z ozeblinami. Ena izmed bolnišnic, Research Medical Centre, je sporočila, da so zdravniki dvanajstim ljudem s tekme morali tudi amputirati prste.

Iz bolnišnice so še sporočili, da bo to število v naslednjih tednih verjetno še naraslo, saj se poškodbe zaradi ozeblin razvijajo skozi čas, še poroča AP.

Kansas City Chiefs so premagali Miami Dolphins, v nadaljevanju končnice NFL pa še drugič zaporedoma osvojili naslov prvakov NFL.

Za najhladnejšo tekmo v zgodovini NFL še vedno velja finale lige iz leta 1967, ko so se Green Bay Packers na domačem igrišču Lambeau Field pomerili z Dallas Cowboys. Tekma se v zgodovinskih zapisih omenja kot ledeni derbi, saj so temperature tisti dan spustile na -25 stopinj Celzija, ob upoštevanju učinka vetra pa je bil občutek kot pri -44 stopinjah.