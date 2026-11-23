Zasvojenost z zasloni in igrami na srečo ni le težava otrok ali posameznikov, temveč vse večji družbeni izziv, opozarja Miha Kramli, vodja Centra za zdravljenje zasvojenosti v Zdravstvenem domu Nova Gorica. Močna virtualna izkušnja lahko postopoma izpodrine zanimanje za resnični svet, zato je pomembno, da ohranjamo telesno dejavnost, stik z naravo in sposobnost samostojnega razmišljanja.

Odložiti telefon, se odpraviti na svež zrak in si vzeti čas za gibanje – k temu spodbuja tudi kampanja E-stav Stavi nase. Toda staviti nase pomeni še precej več: razmisliti, čemu namenjamo pozornost, kakšne navade razvijamo in kaj pravzaprav pričakujemo od življenja. Z Miho Kramlijem, ki se z nekemičnimi zasvojenostmi ukvarja že približno tri desetletja, smo se pogovarjali o pasteh digitalnega sveta in iger na srečo, pomenu telesne dejavnosti ter odgovornosti posameznika, družine in družbe.

Z nekemičnimi zasvojenostmi se ukvarjate že približno tri desetletja. Kako ste sploh začeli?

Povod je bilo igralništvo v Novi Gorici. Na zelo majhnem prostoru smo imeli veliko velikih igralnic, hkrati pa so k nam prihajali ljudje s hudimi težavami zaradi igranja iger na srečo. Nekateri so bankrotirali, pojavljale so se depresije, žal tudi samomori. Ker smo že obravnavali zasvojenost z drogami, so nam predlagali, naj prevzamemo še to področje. Začeli smo torej zaradi konkretnih potreb ljudi. Takrat je bilo v evropskem javnem zdravstvu takšnih obravnav zelo malo. Pozneje so se pri nas učili tudi kolegi iz Hrvaške, Italije in Švice.

Od iger na srečo ste se postopoma usmerili tudi v težave, povezane z digitalnimi tehnologijami. Danes si brez telefona in računalnika skoraj ne predstavljamo življenja. Kje je meja med običajno uporabo in zasvojenostjo?

Najprej je treba razlikovati med odvisnostjo od tehnologije, ker jo potrebujemo za delo in pridobivanje znanja, ter zasvojenostjo. Če pri delu uporabljamo telefon ali računalnik, s tem ni nič narobe. Potreba po uporabi tehnologije bo v prihodnosti samo še naraščala. Pomembno pa je, kaj z njo počnemo.

Ko pišem zahtevno poročilo ali ko otroci pripravljajo seminarsko nalogo, čez nekaj časa začutimo utrujenost in potrebo po odmoru. Pri zabavi je lahko drugače. Isti zaslon nas pritegne na povsem drug način. Nekatere vsebine so oblikovane tako, da želimo ob njih ostati vedno dlje. Zato moramo biti pozorni predvsem na to, koliko prostora nam ob uporabi tehnologije še ostaja za druge dejavnosti, odnose in izkušnje.

Ko govorimo o pretirani uporabi zaslonov, imamo običajno v mislih otroke in mladostnike. Toda ali niso odrasli prav tako ranljivi?

Seveda. Nobena generacija ni pred tem zaščitena. Težave opažamo tudi pri odraslih, celo pri ljudeh z zelo odgovornimi poklici. V obravnavi sem imel tudi starejšo gospo, ki je bila močno zasvojena in je potrebovala pomoč.

Močna virtualna izkušnja lahko zmanjša zanimanje za izkušnje v resničnem svetu. Nekaj, kar nas je prej veselilo in motiviralo, nam postane manj pomembno. Težave se pokažejo tudi pri povsem običajnih vsakodnevnih obveznostih, ki zahtevajo zbranost, vztrajnost in doslednost.

Zato to nikakor ni samo vprašanje vzgoje otrok. Vprašati se moramo tudi, kakšne navade imamo odrasli in kakšen zgled dajemo mlajšim.

Igre na srečo imajo še posebno velik potencial za razvoj zasvojenosti. Zakaj?

Pri igranju ima pomembno vlogo dopamin, ki mu sam včasih rečem kar »poštar dobrega počutja«. Ob vsakodnevnem igranju se lahko vse bolj utrjuje občutek, da se najbolje počutim prav takrat, ko igram. Igra tako postopoma dobiva vedno pomembnejše mesto v mojem življenju.

Prav zato pri obravnavi poudarjam pomen drugih izkušenj. Dolgih sprehodov, teka, plavanja, fizičnega dela. Pomembno je, da imamo v življenju različne dejavnosti, pri katerih smo dejavno vključeni v svoje okolje. Da zadovoljstva in dobrega počutja ne iščemo samo na enem mestu.

Kampanja Stavi nase spodbuja k gibanju in odhodu v naravo. Zakaj sta prav ti dejavnosti tako pomembni?

Ko igram košarko, zaznavam prostor, širino in globino. Ko tečem, čutim tresljaje. Ko zlagam drva, zaznavam njihovo težo in trdoto. Temu pravim polnjenje možganov z resničnim življenjem.

Pri svojem delu zato zelo poudarjam telesno dejavnost in ponovno povezovanje z naravo. Če več ur gledamo majhen zaslon, je naša pozornost usmerjena v zelo omejen prostor. Ko stopimo ven, pa se pred nami odprejo obzorje, širina in številni različni dražljaji.

Pri uporabnikih, ki se odločijo za športno dejavnost, pogosto opažamo, da izberejo fitnes. Tudi to je seveda telesna dejavnost in je koristna, vendar poteka v zaprtem prostoru. Zato jih spodbujamo, naj gredo tudi na prosto, v naravo, kjer se lahko ponovno povežejo z okoljem zunaj zaslonov.

Toda ali lahko preprečevanje zasvojenosti prepustimo samo posamezniku? Kje je odgovornost ponudnikov digitalnih vsebin in iger na srečo, pa tudi širše družbe?

To je civilizacijski problem. Ni samo problem posameznika, družine ali ene države. Nanj bomo morali odgovoriti tudi na širši politični in zdravstveni ravni. Prav tako ne gre le za enega ponudnika. Nekatere oblike uporabe so postale družbeno povsem sprejemljive, zato se moramo vprašanja lotiti precej bolj poglobljeno.

Začeti moramo že pri najmlajših, predvsem pri vsebinah in izdelkih, ki jim jih ponujamo. Pomembno je, da otrok razvija lastno kritično mišljenje, svoje cilje in ambicije. Če postaja predvsem nekritičen potrošnik, bo pozneje veliko lažje sledil različnim obljubam, tudi tistim o pravljičnih dobitkih.

Človek, ki je spodbujen k samostojnemu razmišljanju, bo znal marsikatero ponudbo tudi zavrniti. In prav v tem je bistvo. Ne gre samo za omejevanje, temveč za razvijanje sposobnosti, da se človek sam odloča o svojem življenju.

Kako lahko starši doma oblikujejo bolj zdrave navade? Je dovolj, da otrokom omejijo čas pred zasloni?

Ne. Ne gre samo za vprašanje, koliko časa sme otrok uporabljati napravo. Starši morajo vedeti tudi, kdaj mu jo ponuditi, kako jo uporabljati in kam jo umestiti v družinskem prostoru.

Znanje o tem bi morali dobiti že pred rojstvom otroka, denimo v materinskih šolah. Potrebujemo družinsko kulturo uporabe tehnologije. Potrebujemo pa tudi prostore in trenutke, v katerih se ji znamo odreči.

Svojo odgovornost ima seveda tudi država. Na širši ravni potrebujemo zaščito otrok pred izdelki in vsebinami, katerih namen je spodbujati zasvojljivo uporabo. Nekaj lahko naredijo starši, nekaj država, pri nekaterih vprašanjih pa potrebujemo širši družbeni dogovor.

Navajeni smo staviti na svoje favorite, naj gre za šport ali kaj drugega. Zakaj pa je včasih precej težje staviti nase?

Ker to zahteva napor. V življenju obstajajo temeljna vprašanja, na katera ni preprostih odgovorov: kdo sem, od kod prihajam, kam grem in kaj sploh želim od svojega življenja?

Tem vprašanjem se lahko zelo spretno izogibamo z različnimi prijetnimi stvarmi. Z modo, športom, dobro hrano in pijačo ter vsem, kar lahko kupimo ali si hitro priskrbimo. Veliko težje pa je z lastnim razmišljanjem in notranjim delom oblikovati svoje življenjsko vodilo in držo.

Sesti s prijatelji, nekaj dobrega pojesti, iti teč – vse to je lahko čudovito in dobro. Toda to še ni vse, kar je v življenju.

Staviti nase pomeni tudi iskati odgovore na tista temeljna vprašanja. Pred njimi lahko nekaj časa bežimo ali jih zakrivamo z različnimi dejavnostmi, toda slej ko prej se mora vsak od nas z njimi srečati.