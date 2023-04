Tudi pred 10 leti so si risi brusili kremplje pod Pohorjem ...

Športni kviz vsak torek v Delu Pravilne odgovore poiščite v torkovi izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (11. 4.): 1. B) Štefan Seme; 2. C) Blaž Janc; 3. C) 76. mesto.

1. Pred natanko 50 leti so nogometaši Olimpije gostovali v Splitu pri Hajduku. Po izjemnem boju so izgubili z 1:2, takrat je bil udarni adut Ljubljančanov Brane Oblak, ki pa se je nato poleti preselil prav k Hajduku in se pozneje zapisal med legende kultnega splitskega kluba. Kdo pa je bil na omenjeni tekmi Olimpijin trener?

A) Nedeljko Gugolj

B) Branko Elsner

C) Franjo Frančeškin

2. Dvorana na Galjevici je bila pred 30 leti premajhna za vse, ki so si hoteli ogledati prvo finalno tekmo domačega prvenstva med Krimom in Olimpijo. V mestnem derbiju je bilo zbrano jedro tedanje reprezentance, najboljša igralka večera pa je bila Simona Šturm. Koliko golov je prispevala k Olimpijini zmagi z 21:20?

A) 6

B) 8

C) 10

3. Tako kot v zadnjih dneh so se hokejisti slovenske reprezentance v Mariboru pripravljali za svetovno prvenstvo v hokeju. Igrali so v najvišjem razredu, bil je to rod, ki je vrh dočakal slabo leto pozneje na olimpijskem turnirju v Sočiju. Kje pa so risi igrali na mundialu 2013?