Tudi slovenski šport računa na Janeza Janšo

Športna industrija zaposluje 21.900 Slovencev

Predsednik OKS Bogdan Gabrovec je pozval na pomoč športu tudi slovensko državo. FOTO: Jože Suhadolnik



Šport mora najti pot do slovenske vlade

Kdo bo pomagal slovenskemu športu, občutljivemu družbenemu podsistemu, ki je najmočnejši ambasador Slovenije v času odmevnih mednarodnih uspehov? Dve milijardi evrov pomoči in poroštev, kolikor jih bo vlada namenila gospodarstvu, nista malo: to pomeni približno 4 odstotke slovenskega BDP in 20 odstotkov letnega proračuna. Da gre za pičel promil vrednosti akcije, ki jo napoveduje Donald Trump, v tem kontekstu ni pomembno. Denarno pomoč v kakršnikoli obliki pričakuje pol države, od paradnih konjev slovenske ekonomije in največjih izvoznikov do tistih najbolj ranljivih podjetnikov, med katerimi so tudi zaposleni v – športu.Športne zveze, klubi in društva bijejo plat zvona, še večji izziv je pred športniki v kolektivnih panogah, ki – v nasprotju z nekaterimi najboljšimi v individualnih panogah – niso zaposleni v javni upravi. Virus ni izbirčen, prav šport bi jo lahko odnesel najslabše. Da gre za gospodarsko panogo, ne prostočasno dejavnost ali hobi, ni znano vsem. Prvi mož olimpijskega komiteja (OKS)je v pismu slovenski vladi razkril velikost množice, ki se sooča z eksistenčno krizo: »Slovenskagenerira 609 milijonov evrov v celoten BDP in. Ogroženih je prek 470 redno zaposlenih v športnih organizacijah in prek 2270 stalnih zunanjih sodelavcev. Samo med sodelujočimi organizacijami v naši poizvedbi je predviden izpad prihodkov skoraj 16 milijonov evrov. Številke bodo še naraščale.«Vodilni športni funkcionarji pogosto kažejo s prstom na (katerokoli) vlado, češ da se vodilni politiki radi fotografirajo z uspešnimi športniki, ko pa je treba odpreti (para)državni mošnjiček, jih ne bi zaznal niti skupen ameriško-ruski radar. Malha bo v prihodnje še manjša. Leta 2010, v letu zadnje slovenske uvrstitve na svetovno prvenstvo v nogometu, je Fundacija za šport razpisala. Lani le še 8 milijonov. Vlada je zgolj v prvem polnem letu izvajanja zakona o davku od srečk (ZDavs) iztržilaod Športne loterije in Loterije Slovenije, ki za nameček nista konkurenčni tujim loterijam. Le kdo ob meji z Avstrijo ali Italijo je pripravljen za enak loterijski listek plačevati pri nas 10 odstotkov več?Izziv, pred katerim so se znašli OKS, zveze, klubi in posamezniki, je večji kot Triglav, toda nimajo časa za jok. Športna družina mora najti pot do vlade – Gabrovec je bil nekoč član stranke SDSki je znan ljubitelj vrhunskega športa, športu pa je naklonjena tudi resorna ministrica– in poiskati rešitev za obstoj klubov, ki skrbijo za zdravje najmlajših in proizvajajo poklicne športnike. Možnosti za rešitev je več: maksimalna davčna olajšava za sponzorstva v športu in ukinitev Zakona o davku od srečk bi pomagala športu dolgoročno, kratkoročno mu lahko le – vlada. Prav klubi so začetek cikla, ki se konča na svetovnem prvenstvu, odru za zmagovalce v Planici ali Kranjski Gori, v Uefini ligi prvakov, … Tam torej, kjer nastajajo najlepše fotografije.