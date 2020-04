Tudi v Italiji brez odbojkarskih prvakov

Milano – Čeprav so se nekateri zavzemali, da bi v italijanskih odbojkarskih ligah počakali na razvoj dogodkov v zvezi s pandemijo novega koronavirusa in v ugodnejših razmerah vendarle odigrali končnice, za to možnosti ni več. Italijanska odbojkarska zveza je dokončno prekinila tekmovanja, naslova prvakov pa ne bo podelila.



»Misli smo že preusmerili na pripravo naslednje sezone, v kateri bodo igrale iste ekipe kot letos,« je sporočilo vodstvo zveze.

Zaradi njegove odločitve zveze sta s svojih mest odstopila vodji obeh elitnih lig, Diego Mosna pri moških in Mauro Fabris pri ženskah.



Brez tekem so ostali tudi slovenski reprezentanti Klemen Čebulj, Jan Kozamernik, Jani Kovačič, Iza Mlakar in Lana Ščuka.