Tudi v Tokiu začeli razmišljati o igrah 2021 ali 2022

50.000

Japoncev se je zbralo ob prihodu olimpijske plamenice v Sendai na severu države

Thomas Bach (v sredini), Šinzo Abe (desno) in Joširo Mori (levo) so razpeti med številnimi interesi. FOTO: Reuters

Bach: Odločitev v štirih tednih

Prebivalci Tokia množično uživajo med sprehodi v parku Ueno in cvetočimi češnjami. FOTO: Reuters

Jesenske OI niso realne

5

olimpijskih iger (trikrat poletne in dvakrat zimske) so doslej odpovedati, vse zaradi vojn

Šinzo Abe je v parlamentu priznal, da svet ni pripravljen za OI.

Thomas Bach vztraja: Uspešni športniki nikoli ne odnehajo.

Preložitvi OI bi morali prilagotvi koledarje večine športnih panog.

Ker je novi koronavirus hitrejši in močnejši tudi od športnikov, je pritisk na prireditelje letošnjih olimpijskih iger prišel do točke, ko sta celo vztrajni predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK)in japonski premierprvič priznala, da bi lahko preložili spektakel, ki bi ga moral od 24. julija do 9. avgusta gostiti Tokio. O popolni odpovedi pa še nista razmišljala in po njuni oceni ne pride v poštev.»Če iger ne bomo mogli izvesti v celoti, ne bomo imeli druge možnosti, kot da jih preložimo. Pri vseh odločitvah mora biti na prvem mestu zdravje športnikov. Če bi me vprašali, ali se lahko igre začnejo zdaj, bi vam odgovoril, da svet za to trenutno ni sposoben,« je zagotovil Abe med govorom v japonskem parlamentu in poudaril, da bo končna odločitev odvisna od MOK.Predsednik organizacijskega odbora tokijskih iger, ob začetku tisočletja tudi sam japonski premier, je dodal: »Nisem tako neumen, da bi pričakoval, da bodo športniki in gledalci s celega sveta prišli v Tokio sredi globalne krize, pa če bi jih še tako prepričevali. V izvedbo iger smo vsi vložili že toliko denarja, da bi odpoved škodovala tako športnikom kot vlagateljem. Ne izključujemo preložitve iger na prihodnje leto, toda tokijski komite želi OI leta 2020.« Da so številni Japonci podobnega mnenja, priča podatek, da je olimpijsko plamenico v Sendaiju pričakalo več kot 50.000 ljudi, čeprav so jim oblasti to odsvetovale, v četrtek pa naj bi bakla začela svojo pot v Fukušimi.Thomas Bach je še prejšnji teden zagotavljal, da MOK ne pripravlja rezervnega načrta, ker naj bi imel dovolj časa za tako pomembne odločitve, toda v nedeljo zvečer je obrnil ploščo. »Želim si, da bo olimpijska plamenica luč na koncu predora, skozi katerega gremo skupaj, ne da bi vedeli, kako dolgo bo trajalo. Popolna odpoved iger ne bi rešila nobenega zapleta in ne bi nikomur koristila. Uspešni športniki dobro vedo, da ne smejo nikoli odnehati, niti ko se zdijo možnosti za uspeh zelo majhne. Prepričani smo, da bomo v roku štirih tednov sprejeli najboljšo možno odločitev,« je obljubil prvi mož MOK.Olimpijske igre moderne dobe sta doslej preprečili le prva in druga svetovna vojna (poletne v Berlinu 1916, Tokiu 1940 in Londonu 1944, zimske v Saporu 1940 in Cortini d'Ampezzo 1944), poletne igre v Moskvi 1980 in Los Angelesu štiri leta pozneje pa so se odvijale s prepolovljeno udeležbo zaradi hladne vojne in množičnih bojkotov. Tako MOK kot Japonska imata torej izkušnje z odpovedmi in »prilagojenimi« tekmovanji, res pa je, da imajo tokijske igre večje finančne razsežnosti, saj so doslej s posodobitvijo mestne infrastrukture stale 26 milijard evrov. In stroški se bodo v primeru preložitve krepko povečali.Ker Svetovna zdravstvena organizacija pričakuje, da se bo koronavirus vse bolj širil v Severni, Srednji in Južni Ameriki ter predvsem v Afriki, se bo hitro poleglo razmišljanje, da bi lahko igre v Tokiu priredili oktobra ali novembra letos. Po tem scenariju bi prišli tudi navzkriž s koledarji številnih panog, ki bi se lahko do jeseni vsaj delno postavile na noge, za nameček pa ne bi rešili vprašanja olimpijskih kvalifikacij v celi vrsti športov. Zato se kot bolj reaalni ponujata možnosti preložitve OI na prihodnji leti.Z igrami julija in avgusta 2021 v Tokiu bi lahko rešili marsikatero težavo. Začele bi se dva tedna po EP v nogometu, ko bi se sprostila pozornost medijev in javnosti, razrešiti pa bi morali vprašanje svetovnih in evropskih prvenstev v številnih drugih panogah. In če bi SP v atletiki v Eugenu in plavanju v Fukuoki še lahko odpovedali ter olimpijske prvake razglasili tudi za svetovne, bi bilo vse skupaj težje pri moštvenih igrah; EP za košarkarje se bo, denimo, začelo že 31. avgusta. Tretja opcija je leto 2022, ko bodo na sporedu tudi zimske OI v Tokiu in SP v nogometu v Katarju, a šele novembra in decembra. Toda kako rešiti vprašanje olimpijske vasi v Tokiu, ki so jo že prodali, in kako pojasniti številnim športnikom v zrelih letih, da bodo ostali brez OI, ker bodo za dve leti starejši?