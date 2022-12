Tudi v zadnjih dneh leta brez počitnic

Mnogi med navadnimi smrtniki bi si najbrž mislili, da so v teh prazničnih dneh vrhunski športniki na tekmovalnih počitnicah in da dneve namenjajo bodisi treningu bodisi sprostitvi ob obloženih mizah. Toda koledar športnih prireditev, doma in na tujem, razkriva, da v dvoranah, na štadionih in na prizoriščih tekem na snegu ni dolgčas.

V smučarskih skokih zdaj ni več le tiste tradicionalne transverzale Oberstdorf–Garmisch-Partenkirchen–Innsbruck–Bischofshofen, temveč imajo svojo mini turnejo tudi dekleta. In za olimpijsko zmagovalko Uršo Bogataj in druščino bo živahno že danes, ko bodo na beljaški skakalnici kvalifikacije (14.15). Danes bodo aktivne tudi alpske smučarke, pod slovenskim drobnogledom bo prvič v sezoni povratnica po poškodbi Tina Robnik. Veleslalom na Semmeringu na avstrijskem vzhodu bo ob 10. in 13. uri. Kot se v teh dneh spodobi, se bo nadaljevalo angleško nogometno prvenstvo, Chelsea bo igral doma z Bournemouthom (18.30), dvoboj nekdanjih evropskih prvakov Manchester United vs. Nottingham Forest bo ob 21. uri.

Angleški nogometni ples se bo nadaljeval jutri, Manchester City, branilec domače lovorike, bo igral pri Leedsu (21). Oživele bodo francoske arene, PSG z opevanima finalistoma mundiala Lionelom Messijem in Kylianom Mbappejem bo ob 21. uri gostil Racing Strasbourg. V Beljaku (14.15) bo prva tekma novoletne turneje skakalk, v Oberstdorfu (16.30) kvalifikacije skakalcev, na Semmeringu bo še drugi ženski veleslalom (10.00, 13.00), v Bormiu bo moški smuk (11.30). Olimpijini hokejisti se bodo na zadnji tivolski tekmi koledarskega leta pomerili s Celovčani (19.15), Jeseničani bodo v AHL gostovali v Vipitenu (20.00). Že krepko pred tem, ob 2.30, pa bo Luka Dončić z Dallasom lovil točke doma proti New Yorku. Čančarjev Denver bo gostoval pri Sacramentu (4.00).

5. mesto v skupni razvrstitvi pripada Niki Križnar, zdaj najvišje uvrščeni slovenski skakalki

Četrtek prinaša tudi vrnitev španskega nogometnega prvenstva, Atletico Madrid bo z Janom Oblakom gostil Elche (21.30). V prvih urah dneva bosta tekmi lige NBA med Chicagom (G. Dragić) in Milwaukeejem (2.00) ter Sacamentom in Denverjem (Čančar, 4.00), sneg prinaša nove izzive. V Oberstdorfu (16.30) bo prva tekma novoletne turneje štirih skakalnic, »orlice« bodo spet letele na Koroškem – v Beljaku bodo najprej kvalifikacije (11.30), nato prva serija (13.00). Na Semmeringu bo pod slovenskim drobnogledom tokrat Ana Bucik, slalom bo tudi pod žarometi – ob 15. uri in ob 18.30. V Bormiu (11.30) pa bo še moški superveleslalom.

V zadnjem petku leta 2022 bodo najboljše smučarske skakalke po preizkušnjah v Beljaku tekmovale pri nas. Ob 16.30 bo Ljubno ob Savinji prizorišče kvalifikacij za silvestrsko tekmo. Že občutno prej, ob 2.30, bo igral Dončić (Dallas vs. Houston), pred hokejisti Olimpije je v ICEHL gostovanje v Salzburgu (19.15), pred Jeseničani v AHL v olimpijski Cortini (20.30). Med tujimi nogometnimi klubi z lepim številom privržencev pri nas bosta aktivna Liverpool (ob 21.00 doma z Leicestrom) in Real Madrid (ob 21.30 v Valladolidu).

Za Jana Oblaka in njegove soigralce pri Atleticu bo pomemben četrtkov večer. FOTO: Leon Vidic/Delo

Silvestrska sobota prinaša tekmo skakalk na Ljubnem (16.00), v Garmisch-Partenkirchnu bodo dve uri prej kvalifikacije za nedeljsko tekmo Anžeta Laniška & Co., v Val Müstairju (Švi) se bo ob 11.30 dvignil zastor novoletne tekaške turneje. V pisanem sporedu angleških tekem bo ManCity igral doma z Evertonom (16.00), v katalonski metropoli bo mestni derbi Barcelone in Espanyola (14.00). Dan bo sklenil Anže Kopitar z Los Angelesom proti Philadelphii (22.00), tekmi lige NBA bosta sploh prinesli uvod v to soboto: Chicago vs. Detroit (2.00), Denver vs. Miami (3.00).

Seveda prvi dan novega leta prinaša skakalni spektakel v Ga-Pa (14.00), za dekleta na Ljubnem (kvalifikacije ob 11. uri, tekma ob 16.30), v Švici se bo na 10 km nadaljevala novoletna tekaška turneja (ženske 12.00, moški 13.15). Ob 1.00 bosta v ligi NBA tekmi Chicago – Cleveland in San Antonio – Dallas, športni dan bodo sklenili hokejisti Olimpije v Asiagu (17.30),