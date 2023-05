Turk zmagovalec Velenja

Državni prvak v reliju Rok Turk (hyundai i20 rally2) je zmagovalec druge postaje domače sezone. Na reliju v Velenju je bil najboljši na vseh hitrostnih preizkušnjah in je z več kot minuto naskoka premagal vse tekmece. Najbližje je bil Nemec Albert von Thurn und Taxis (škoda fabia RS rally2).

Nemec je na koncu zaostal minuto in osem sekund, tretji v seštevku dirke in drugi v DP pa je bil Marko Grossi (hyundai i20 R5), ki je za Turkom zaostal 1:27 minute. Grossi pa je ostal v vodstvu DP, saj prve dirke v sezoni na Vipavskem Turk zaradi tehnične okvare dirkalnika ni končal, Grossi pa je bil najboljši med Slovenci.

Turk je imel na prejšnji dirki obilo smole, saj je prepričljivo vodil, potem pa zaradi okvare dirkalnika moral odstopiti. To je Grossi izkoristil in bil že tik pred zmago tudi v seštevku dirke, toda tudi sam je naredil napako nekaj sto metrov pred ciljem in se moral zadovoljiti z drugim mestom za Tržačanom Federicom Laurencichem.

Danes je imela dirka v Velenju povsem drugačen scenarij. Turk se je težavam tokrat izognil in to je pomenilo, da tekmeci niso imeli pravih možnosti. Na dirki, ki jo je sestavljalo devet hitrostnih preizkušenj (po trikrat so vozili brzince Vinska Gora, Ravne - Zavodnje in Skorno), reli pa je bil skupno dolg 106 km, ni popuščal že od začetka.

Nove ničle ne sme več biti

Od domačih tekmecev mu je bil vseskozi najbližje Grossi, od tujih pa sprva Nemec Dominik Dinkel (ford fiesta rally2), ki pa je v šesti HP zletel s ceste. Tako je na njegovo mesto skočil von Thurn und Taxis, ki sicer ni mogel blizu Turku, je pa uspešno zadržal skupno drugo mesto pred Grossijem.

V seštevku relija je bil tretji najboljši Slovenec veteran Darko Peljhan (VW polo RN4) na skupno petem in tretjem mestu v slovenskem DP, v deseterici končne razvrstitve relija pa so bili med domačimi vozniki še Mitja Klemenčič (škoda fabia R5) na šestem, Mark Škulj (opel corsa rally4) na sedmem, Simono Rončel (peugeot 208 rally4) na devetem in Janko Čebron (mitsubishi lancer EVO IX) na desetem mestu. Do cilja relija je prišlo 57 posadk od 86 na startu in 27 od 37 slovenskih.

»Zelo uspešen dan in lepa dirka. Izpolnil sem obljubo, da bom napadal zmago v skupni razvrstitvi in tako odločno sva s sovoznico Blanko tudi začela. Malce mi je bilo žal odstopa Dinkla, saj sva oba vozila v zelo dobrem ritmu. Vsekakor nas čaka še zelo zanimivo nadaljevanje sezone, tudi z vidika državnega prvenstva. Zaostanek bo vsekakor težko loviti, tudi določen pritisk je zdaj na meni. Po odstopu v Vipavski dolini nove ničle ne sme več biti,« je po reliju dejal Turk.

Naslednja postaja DP bo reli Železniki 1. in 2. julija. V koledarju je letos sedem dirk, sezona se bo končala novembra v Idriji.